WK-LIVE 18/6: Genks doelpunt op WK, Broos maakt zich boos en verwijst naar Messi
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Broos niet te spreken over schorsing: coach maakt verwijzing naar Messi
Hugo Broos heeft stevig uitgehaald naar de FIFA na de schorsing van Themba Zwane. De Zuid-Afrikaanse middenvelder kreeg rood in de openingswedstrijd tegen Mexico en werd voor drie wedstrijden geschorst. Volgens Broos is die straf veel te zwaar.
De bondscoach verwees daarbij opvallend ook naar Lionel Messi. “Drie wedstrijden schorsing. Dat is veel, veel, veel te streng. Vooral als ik zie wat er gisteren bij Messi is gebeurd”, klonk het gefrustreerd in Het Laatste Nieuws.
Beroep
De Zuid-Afrikaanse voetbalbond gaat alvast in beroep tegen de sanctie. Broos vond de rode kaart sowieso onterecht. Volgens hem maakte Zwane slechts een lichte overtreding en was de tussenkomst van de VAR overdreven.
Ondertussen staat Zuid-Afrika met de rug tegen de muur na de 2-0-nederlaag tegen Mexico. Tegen Tsjechië moet gewonnen worden om de kansen op kwalificatie gaaf te houden. Broos gaf ook toe dat hij niet tevreden was over het spel van zijn ploeg, maar zijn spelers bewust niet publiek afvalt.
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De Rode Duivels hebben zich tijdens het WK geïnstalleerd op het trainingscomplex van de Seattle Sounders. Voor de Amerikaanse topclub een eer. De Belgische sterren trainen er dagelijks, delen er faciliteiten met de thuisclub en werkten dinsdag zelfs een oefenwedstrijd af tegen de Sounders. (Lees meer)
Colombia rekent af met Oezbekistan, Muñoz opent de score
Colombia heeft zijn eerste groepswedstrijd met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. De Zuid-Amerikanen hadden het grootste deel van de wedstrijd onder controle en kwamen vlak voor rust op voorsprong dankzij Daniel Muñoz. De rechtsachter van KRC Genk schoof goed mee naar voren en werkte een knappe aanval koel af, waarmee hij zijn land op weg zette naar de overwinning.
Na de pauze kwam Oezbekistan verrassend langszij via Fayzullaev, die profiteerde van een fout van de Colombiaanse doelman. Lang duurde die vreugde echter niet, want Luis Díaz herstelde de orde met de 1-2 na een gelukkig doelpunt. De aanvaller was opnieuw de grote uitblinker met een doelpunt en een assist. In de extra tijd legde Campaz de eindstand vast op 1-3. Dankzij het vroege doelpunt van Muñoz en de klasse van Díaz begon Colombia met een verdiende overwinning aan het toernooi.
Ghana pakt late overwinning tegen Panama
Ghana heeft zijn eerste groepswedstrijd met het kleinste verschil gewonnen van Panama. In een matige en gesloten wedstrijd kregen beide ploegen kansen, maar lang leek een doelpunt uit te blijven. Panama maakte het Ghana bijzonder moeilijk met veel inzet en discipline, terwijl de Afrikanen moeite hadden om gevaar te creëren. Het beslissende moment volgde diep in de blessuretijd. Brandon Thomas-Asante gaf een knappe voorzet, die door Caleb Yirenkyi perfect werd afgewerkt.
De 20-jarige middenvelder, die al vroeg een gele kaart had gekregen, groeide zo uit tot de held van de wedstrijd. Zijn doelpunt bezorgde Ghana alsnog een verdiende 1-0-overwinning. Opvallend was de afwezigheid van sterspeler Thomas Partey, die niet kon aantreden. Ondanks het moeizame spel begint Ghana zo met drie belangrijke punten aan het toernooi, terwijl Panama met lege handen achterblijft na een sterke prestatie.
Engeland wint boeiende topper tegen Kroatië met 4-2
Engeland heeft een sterke indruk gemaakt door Kroatië met 4-2 te verslaan. Harry Kane opende al vroeg de score, maar Kroatië kwam via Baturina langszij. Vlak voor de rust zette Kane zijn ploeg opnieuw op voorsprong, al zorgde Musa in de extra tijd van de eerste helft voor de 2-2. Meteen na de pauze volgde het sleutelmoment van de wedstrijd: Jude Bellingham werkte een assist van Kane af en bracht Engeland voor de derde keer op voorsprong.
Vanaf dat moment namen de Engelsen de controle over en kreeg Kroatië nog weinig kansen. In de slotfase maakte Rashford, op aangeven van Saka, de 4-2 en besliste hij de wedstrijd definitief. Harry Kane was de grote uitblinker met twee doelpunten en een assist. Engeland toonde vooral in de tweede helft veel kwaliteit en liet zien dat het een serieuze kanshebber is op het WK.
Nog altijd zorgen om één Rode Duivel, die woensdag onder de scan ging: 3 anderen niet op training
De Rode Duivels hebben woensdag opnieuw getraind op hun basiskamp in de buurt van Seattle, maar niet iedereen verscheen op het oefenveld. Vooral de situatie van Zeno Debast blijft de technische staf van bondscoach Rudi Garcia bezighouden. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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