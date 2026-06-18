WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.