WK-LIVE 18/6: Tsjechië en Zuid-Afrika pakken eerste punten, maar schieten er niets mee op
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Tsjechië en Zuid-Afrika hebben vanavond hun tweede groepswedstrijd van het WK afgewerkt. Beide landen waren na nederlagen op de openingsspeeldag quasi verplicht om te winnen. Michael Sadilek zette Tsjechië na amper zes minuten op rozen. De Europeanen beheersten de volledige wedstrijd, maar lieten de overwinning door de vingers glippen.
De troepen van Hugo Broos zorgden in de slotfase voor de gelijkmaker. Teboho zorgde voor de 1-1-eindstand van op de strafschopstip. Al moet het gezegd: in de slotfase waren het de Zuid-Afrikanen die het dichts bij de driepunter kwamen.
Hopen en van moéten op de slotspeeldag
Met het gelijkspel schieten Tsjechië en Zuid-Afrika eigenlijk niets op. Beide teams moeten hopen op een overwinning van Mexico of Zuid-Korea vannacht om de kansen min of meer in eigen handen te houden op de slotspeeldag.
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Wat is jou motivatie?
2018 willen we nadoen. Dat is onze motivatie, dat zeggen we ook dikwijls tegen elkaar.
Heb je al veel matchen kunnen zien?
Het is een heel mooi toernooi. Er waren veel verrassende matchen. We kunnen tijdens het eten wel naar matchen kunnen kijken. Ik heb echt wel genoten van Japan.
Jij bent niet verbaasd door de Schotse fans?
Nee, ik ken hun enthousiasme. Overal waar ze gaan, doen ze dat. Ik weet hoe ze zijn.
Ligt er extra druk op die match tegen Iran?
Nee, je weet dat er vanalles kan gebeuren op het WK. Nee, we zijn gewoon erg gemotiveerd voor die match.
Is Witsel hier je grote broer, je voorbeeld?
Ja, ik spendeer het meeste tijd met hem. Het is een plezier om hem erbij. Hij helpt veel mensen in de ploeg.
Was je ontgoocheld om niet te spelen?
Ik wist het op training toen we tactisch begonnen trainen. Ik heb erover gesproken met de coach. Nee, ik was niet ontgoocheld, want Onana heeft ook sterktes om te spelen. Hij heeft toch de Europa League gewonnen met Youri.
Gaat je familie mee naar Los Angeles?
Mijn zus en vriendin komen naar LA. Het zijn grote meisjes, ze kunnen zich redden.
De vorige keer zei je dat je niet bij de 150 eerste keuzes was. En nu lig je in de balans voor een basisplaats?
Ik wil zoveel mogelijk plezier hebben. Ik lig niet wakker van een basisplaats. Ik ben gewoon al blij dat ik hier ben. Maar natuurlijk wil ik liefst spelen.
Kan dit een vitrine zijn voor een transfer?
Ja, natuurlijk kan je je hier in de kijker spelen. Maar het clubgevoel staat even aan de kant, nu primeert België.
Zou jij niet moeten starten?
We zijn twee verschillende profielen. Het is niet aan mij om die keuze te maken. Het is gewoon belangrijk dat België wint. Elke speler wil natuurlijk spelen, maar de drie punten zijn het belangrijkste.
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De bondscoach verwees daarbij opvallend ook naar Lionel Messi. “Drie wedstrijden schorsing. Dat is veel, veel, veel te streng. Vooral als ik zie wat er gisteren bij Messi is gebeurd”, klonk het gefrustreerd in Het Laatste Nieuws.
Beroep
De Zuid-Afrikaanse voetbalbond gaat alvast in beroep tegen de sanctie. Broos vond de rode kaart sowieso onterecht. Volgens hem maakte Zwane slechts een lichte overtreding en was de tussenkomst van de VAR overdreven.
Ondertussen staat Zuid-Afrika met de rug tegen de muur na de 2-0-nederlaag tegen Mexico. Tegen Tsjechië moet gewonnen worden om de kansen op kwalificatie gaaf te houden. Broos gaf ook toe dat hij niet tevreden was over het spel van zijn ploeg, maar zijn spelers bewust niet publiek afvalt.
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De Rode Duivels hebben zich tijdens het WK geïnstalleerd op het trainingscomplex van de Seattle Sounders. Voor de Amerikaanse topclub een eer. De Belgische sterren trainen er dagelijks, delen er faciliteiten met de thuisclub en werkten dinsdag zelfs een oefenwedstrijd af tegen de Sounders. (Lees meer)
Colombia rekent af met Oezbekistan, Muñoz opent de score
Colombia heeft zijn eerste groepswedstrijd met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. De Zuid-Amerikanen hadden het grootste deel van de wedstrijd onder controle en kwamen vlak voor rust op voorsprong dankzij Daniel Muñoz. De rechtsachter van KRC Genk schoof goed mee naar voren en werkte een knappe aanval koel af, waarmee hij zijn land op weg zette naar de overwinning.
Na de pauze kwam Oezbekistan verrassend langszij via Fayzullaev, die profiteerde van een fout van de Colombiaanse doelman. Lang duurde die vreugde echter niet, want Luis Díaz herstelde de orde met de 1-2 na een gelukkig doelpunt. De aanvaller was opnieuw de grote uitblinker met een doelpunt en een assist. In de extra tijd legde Campaz de eindstand vast op 1-3. Dankzij het vroege doelpunt van Muñoz en de klasse van Díaz begon Colombia met een verdiende overwinning aan het toernooi.
Ghana pakt late overwinning tegen Panama
Ghana heeft zijn eerste groepswedstrijd met het kleinste verschil gewonnen van Panama. In een matige en gesloten wedstrijd kregen beide ploegen kansen, maar lang leek een doelpunt uit te blijven. Panama maakte het Ghana bijzonder moeilijk met veel inzet en discipline, terwijl de Afrikanen moeite hadden om gevaar te creëren. Het beslissende moment volgde diep in de blessuretijd. Brandon Thomas-Asante gaf een knappe voorzet, die door Caleb Yirenkyi perfect werd afgewerkt.
De 20-jarige middenvelder, die al vroeg een gele kaart had gekregen, groeide zo uit tot de held van de wedstrijd. Zijn doelpunt bezorgde Ghana alsnog een verdiende 1-0-overwinning. Opvallend was de afwezigheid van sterspeler Thomas Partey, die niet kon aantreden. Ondanks het moeizame spel begint Ghana zo met drie belangrijke punten aan het toernooi, terwijl Panama met lege handen achterblijft na een sterke prestatie.
Engeland wint boeiende topper tegen Kroatië met 4-2
Engeland heeft een sterke indruk gemaakt door Kroatië met 4-2 te verslaan. Harry Kane opende al vroeg de score, maar Kroatië kwam via Baturina langszij. Vlak voor de rust zette Kane zijn ploeg opnieuw op voorsprong, al zorgde Musa in de extra tijd van de eerste helft voor de 2-2. Meteen na de pauze volgde het sleutelmoment van de wedstrijd: Jude Bellingham werkte een assist van Kane af en bracht Engeland voor de derde keer op voorsprong.
Vanaf dat moment namen de Engelsen de controle over en kreeg Kroatië nog weinig kansen. In de slotfase maakte Rashford, op aangeven van Saka, de 4-2 en besliste hij de wedstrijd definitief. Harry Kane was de grote uitblinker met twee doelpunten en een assist. Engeland toonde vooral in de tweede helft veel kwaliteit en liet zien dat het een serieuze kanshebber is op het WK.
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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