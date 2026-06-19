📷 Hij is al op de club gespot: eerste zomeraanwinst van Anderlecht wordt voormalige Cercle Brugge-speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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📷 Hij is al op de club gespot: eerste zomeraanwinst van Anderlecht wordt voormalige Cercle Brugge-speler
Foto: © photonews

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Anderlecht staat dicht bij zijn eerste zomeraanwinst. Giulian Biancone lijkt op weg naar paars-wit, dat na een nieuw seizoen zonder prijs aan een stevige kern wil bouwen.

Anderlecht kende opnieuw een seizoen zonder prijs, wat bij het bestuur en de achterban voor heel wat onvrede zorgt. Paars-wit zal deze zomer goed kunnen gebruiken om een competitieve kern te bouwen richting volgend seizoen, te beginnen met Giulian Biancone.

Anderlecht troeft Lens af voor Biancone

Volgens Het Nieuwsblad staan de Brusselaars namelijk bijzonder dicht bij zijn komst. Het Franse Lens bood concurrentie, maar het zal toch Anderlecht worden voor de 26-jarige Fransman. Volgens het medium is er 3 miljoen euro gemoeid met de transfer.

Biancone speelt als centrale verdediger, maar kan ook als flankverdediger uit de voeten. Hij begon zijn carrière bij AS Monaco, maar werd al snel uitgeleend aan Cercle Brugge. Op die manier leerde hij de Belgische competitie al kennen. Hij speelde 45 wedstrijden voor de Vereniging tussen 2019 en 2021.

Terugkeer naar België lonkt

Nadien verkocht Monaco hem aan Troyes, waar hij na 33 wedstrijden alweer vertrok. Dit keer voor 10 miljoen euro naar Nottingham Forest. Daar kreeg hij met een lastige blessure te maken en speelde Biancone uiteindelijk slechts drie wedstrijden.

Na het gefaalde avontuur in Engeland was het tijd voor een heel nieuwe uitdaging: hij trok in 2023 naar Olympiakos. Het kwam tot 64 wedstrijden en vier doelpunten in Griekenland voor hij nu naar paars-wit zal trekken. Sacha Tavolieri deelde op X (vroeger Twitter) een foto van Biancone die aankomt bij de faciliteiten van Anderlecht. Over zijn schouder hangt al een paars truitje. 

Eerste zomeraanwinst bijna binnen

Biancone lijkt daarmee de eerste zomeraanwinst van Anderlecht te worden. De medische tests zouden normaal geen probleem vormen, waardoor een officiële aankondiging niet lang meer op zich zou laten wachten. Paars-wit haalt met de Fransman een speler binnen die ondanks zijn 26 jaar al ervaring opdeed in België, Frankrijk, Engeland en Griekenland.

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Giulian Biancone

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