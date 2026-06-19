'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

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Maxime Delanghe zou Cercle Brugge deze zomer wel eens kunnen verlaten. Verschillende clubs hebben al interesse getoond in de doelman van De Vereniging. Mogelijk wordt hij zelfs de concurrent van een andere Belgische doelman. Of de opvolger.