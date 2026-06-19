Eerste land plaatst zich voor volgende ronde op het WK

Mexico heeft met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Zuid-Korea en is de eerste ploeg die zich plaatst voor de zestiende finales van het WK.

Zuid-Korea was na 15 minuten dicht bij de openingstreffer. Heung-min Son probeerde de doelman te lobben, maar Edson Álvarez greep goed in en werkte de bal weg. Uiteindelijk ging de vlag toch omhoog voor buitenspel. Vijf minuten later kopte Julián Quiñones knap voor Mexico, maar doelman Seung-gyu Kim pakte de bal.

Mexico opent de score

Vier minuten na de rust kreeg Julián Quiñones een uitgelezen kans om de score te openen. Oog in oog met de doelman schoof de vleugelspeler zijn schot naast. Een minuut later viel toch het enige doelpunt van de wedstrijd. Doelman Seung-gyu Kim ging flink in de fout door de bal in de zestien los te laten. Luis Romo profiteerde en prikte zijn vijfde interlandgoal binnen.

Een kwartier voor tijd leek Mexico de voorsprong te verdubbelen, maar de Zuid-Koreaanse goalie stopte de poging van Edson Álvarez. Tien minuten later haalde Obed Vargas hard uit, maar Kim redde opnieuw en tikte de bal in hoekschop.

Zuid-Korea dicht bij de gelijkmaker

In de slotfase was Zuid-Korea heel dicht bij de gelijkmaker. Gue-sung Cho kopte van dichtbij, maar de keeper redde de poging. Even later probeerde ook Hyun-jun Yang het, waarna de doelman met een dubbele redding moest uitpakken.





Mexico leidt in groep A met zes punten, gevolgd door Zuid-Korea met drie. Tsjechië en Zuid-Afrika hebben elk één punt. In de laatste groepswedstrijd neemt Mexico het op tegen Tsjechië en speelt Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika.