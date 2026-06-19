Interview Senne Lammens denkt nog elke dag aan zijn te jong overleden idool: "Hij stak er bovenuit"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Senne Lammens denkt nog elke dag aan zijn te jong overleden idool: "Hij stak er bovenuit"
Foto: © photonews

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Senne Lammens valt op tussen de doelmannen van de Rode Duivels. Niet alleen door zijn prestaties bij Manchester United, maar ook door een opvallend ritueel. Voor elke wedstrijd schrijft hij opnieuw de cijfers 8 en 24 op zijn handschoenen.

Een eerbetoon aan NBA-legende Kobe Bryant, die voor hem jarenlang een voorbeeld was. Lammens groeide op als grote NBA-fan en keek tijdens zijn jeugd op naar de voormalige ster van de Los Angeles Lakers. "Toen ik opgroeide, was hij net in zijn prime. Mijn eerste jaren dat ik NBA keek, waren zijn laatste jaren als speler. Maar ook nadien hoorde je andere topsporters altijd praten over zijn work ethic en die 'Mamba Mentality'."

Mamba Mentality

Voor de doelman ging die bewondering verder dan basketbal. Als jonge keeper zocht hij naar manieren om meer autoriteit uit te stralen op het veld. "Ik had er soms moeite mee om die mentaliteit te vinden. Niet naast het veld, maar op het veld. Om autoritair te zijn, duidelijk te communiceren en ploegmaats wakker te schudden als dat nodig was. Dan keek ik naar andere atleten en Kobe was iemand die er voor mij bovenuit stak."

Het nieuws van Bryants overlijden kwam dan ook hard binnen. "Mijn broer stuurde mij het bericht toen het gebeurd was. Ik geloofde het de eerste vijf minuten eigenlijk niet. Dat voelde zo surreëel. Je kijkt op naar iemand en plots hoor je dat hij in zo'n ongeval is omgekomen. Dat was wel een serieuze klap."

Elke wedstrijd nieuwe handschoenen

Sindsdien dragen de cijfers 8 en 24 een bijzondere betekenis. Opvallend: ze staan niet voorgedrukt op zijn materiaal. Lammens schrijft ze voor elke wedstrijd opnieuw met de hand op een nieuw paar handschoenen. "Origineel was dat echt een reminder. Als ik het veld opstapte, hielp het mij om die mentale switch te maken. Nu is het meer een ritueel geworden. Voor elke wedstrijd schrijf ik die cijfers erop en tijdens de match kijk ik er soms eens naar."

Dat betekent ook dat hij vrijwel elke wedstrijd met nieuwe handschoenen speelt. "Ja, elke match opnieuw. Ik hou ervan om die de dag voordien op training al eens te proberen. Dat geeft hetzelfde gevoel als vroeger wanneer je als kind nieuwe voetbalschoenen kreeg. Je leeft echt naar die wedstrijd toe."

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Wat er daarna met de gebruikte handschoenen gebeurt? Die verdwijnen niet in een kast. "Meestal geef ik ze weg. Aan mensen die erom vragen, via mijn ouders of via de club. Soms gaan ze ook naar keepers die zelf geen handschoenen kunnen kopen of naar goede doelen. Ik vind altijd wel iemand die ik er blij mee kan maken."
 

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