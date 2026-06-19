‘Na nieuwe huur voor Vanzeir: Cercle Brugge neemt beslissing over Gerkens’

Cercle Brugge heeft na de verlengde huur van Dante Vanzeir opnieuw een belangrijke knoop doorgehakt. De Vereniging zal de aankoopoptie van Pieter Gerkens niet lichten, waardoor de ervaren middenvelder voor een nieuwe uitdaging staat.

Einde verhaal bij Cercle

Pieter Gerkens zal volgend seizoen niet voor Cercle Brugge spelen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de Vereniging beslist om de aankoopoptie in zijn huurcontract niet te activeren. Bovendien zijn de gesprekken over een langer verblijf helemaal stilgevallen.

Dat betekent dat de 30-jarige middenvelder terugkeert naar KAA Gent, al lijkt ook daar geen toekomst meer voor hem weggelegd. Gerkens beschikt nog over een contract tot de zomer van 2027, maar beide partijen zouden op zoek gaan naar een oplossing.

Na het nieuws over de terugkeer van Dante Vanzeir is het opnieuw een opvallende beslissing van Cercle op de transfermarkt.

Ervaren rot in het Belgische voetbal

Gerkens werd geboren op 13 augustus 1995 en genoot zijn jeugdopleiding bij Racing Genk. Zijn echte doorbraak volgde bij STVV, waarna hij in 2017 een transfer versierde naar Anderlecht.

Bij paars-wit kende hij sterke momenten en verzamelde hij heel wat wedstrijden op het hoogste niveau. Nadien trok hij naar Antwerp, waar hij mee de landstitel en de Belgische beker veroverde. In 2023 maakte hij de overstap naar KAA Gent.



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De Limburger staat bekend als een polyvalente middenvelder die zowel aanvallend als controlerend uit de voeten kan. Door zijn ervaring groeide hij uit tot een vaste waarde in de Jupiler Pro League.

Moeilijk seizoen

Het voorbije seizoen werd Gerkens door Gent uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar hoopte hij opnieuw veel speelminuten te verzamelen en zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

Hoewel hij geregeld zijn minuten maakte, bleek dat uiteindelijk niet voldoende om Cercle te overtuigen van een definitieve transfer. De Bruggelingen kiezen ervoor om andere pistes te bewandelen en lieten de aankoopoptie verlopen. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Gerkens momenteel ongeveer één miljoen euro.

Nieuwe bestemming in de maak?

Nu Cercle afhaakt en ook bij Gent geen perspectief meer lijkt te bestaan, staat Gerkens voor een belangrijke zomer. Met nog een contractjaar voor de boeg lijkt een definitieve transfer de meest logische oplossing.

Dankzij zijn ervaring bij Genk, STVV, Anderlecht, Antwerp, Gent en Cercle beschikt hij over een stevig palmares en een uitgebreid netwerk in het Belgische voetbal. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat er snel geïnteresseerde clubs opduiken.