Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer

Altijd met een brede glimlach en helemaal ontspannen stond Nicolas Raskin deze donderdag de pers te woord in Seattle. Daarbij had hij het ook over een mogelijke zomertransfer.

Wat gaat Nicolas Raskin doen na dit WK 2026? De middenvelder van Glasgow Rangers werkte opnieuw een heel sterk seizoen af in de Schotse hoogste klasse en liet al weten dat hij klaar is voor een volgende stap. Met nog twee jaar contract in Glasgow is er geen haast, maar als zijn club er het maximum uit wil halen, lijkt de timing perfect.

"Een transfer? Eerlijk: we hebben allemaal het clubleven even op pauze gezet voor de duur van het WK", tempert Raskin, die er vrijdag op de persconferentie naar werd gevraagd. "Ik ben niet bezig met een mogelijke transfer, noch met het bedrag van een toekomstige transfer. Ik laat dat allemaal aan mijn makelaars over".

De focus van Nicolas Raskin: het WK

Het zal dus vanzelf lopen voor Nicolas Raskin als er na het WK effectief een transfer komt. Dat begint met speeltijd, en misschien zelfs een basisplaats al deze zaterdag tegen Iran – al ligt ook daar de ex-Rouche niet wakker van.

"Zullen we onder druk staan tegen Iran? Feit is dat het doel hoe dan ook hetzelfde zou zijn: die match winnen", zegt Raskin. "We hebben het in dit toernooi gezien: er zijn verrassingen, landen die onverwachte resultaten neerzetten. Dat sterkt ons in de overtuiging om alles te geven tegen Iran."

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Toch is er geen sprake van dat de troepen op een of andere manier heropgepept moeten worden na de teleurstelling van de openingsmatch tegen Egypte. "Als je niet gemotiveerd bent op een WK, dan valt er eerlijk gezegd niet veel aan te doen", lacht Nicolas Raskin, zichtbaar ontspannen en vol vertrouwen. "Iedereen is heel gemotiveerd en volledig gefocust."