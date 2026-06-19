Niet meer in Lotto Park: Union SG verrast met Europees stadion van ... amateurclub

Union SG neemt het in augustus op in de derde voorronde van de Champions League tegen een topploeg uit Europa. De loting daartoe is nog niet bekend, maar makkelijk wordt het niet. Wel is al bekend waar de derde (en mogelijk ook vierde en laatste) voorronde zal worden gespeeld: Oostende.

"Omdat ons eigen Joseph Marienstadion niet voldoet aan de eisen van de UEFA voor Europees voetbal, worden we opnieuw verplicht om uit te wijken naar een ander stadion voor onze Europese thuiswedstrijden. Onder voorbehoud van een laatste goedkeuring van de UEFA, zullen we daarom onze Europese voorrondes in Oostende aanvangen."

"De vijfde Europese kwalificatie op rij benadrukt nogmaals de noodzaak voor een nieuw stadion voor Union. Na een zorgvuldig onderzoek van alle verschillende opties, kwam het Batimont Solar Park in Oostende als beste kandidaat naar boven om onze voorrondes van de Champions League in aan te vangen."

Union SG kiest voor ... Oostende om Europese thuiswedstrijden te spelen

"We kunnen er onze supporters, partners en spelers in de juiste omstandigheden ontvangen voor wat hopelijk het begin van een nieuwe succesvolle Europese campagne wordt. Over de locatie van de thuiswedstrijden voor het vervolg van onze Europese campagne is nog geen beslissing genomen", aldus Union SG in een persbericht op de webstek van de Brusselaars.

Union-CEO Philippe Bormans reageert meteen uitgelaten: "We zijn voetbalclub KV Diksmuide Oostende en de stad Oostende zeer dankbaar voor de gastvrijheid. We kunnen onze Europese kwalificaties dankzij hen aanvangen in een stadion waar we goede herinneringen aan bewaren, in een stad waar Brussel en de Brusselaars altijd een warme band mee hebben onderhouden."

Union SG en stad Oostende blij met de gesloten deal

"Ondanks het feit dat het Batimont Solar Park goed bereikbaar is met het openbaar vervoer vanuit Brussel, beseffen we dat een thuiswedstrijd in Oostende onze supporters en partners voor een logistieke uitdaging stelt. We zijn momenteel in gesprek met verschillende mobiliteitspartners om de verplaatsing naar Oostende zo vlot mogelijk te doen verlopen voor iedereen. Daarnaast zullen we de ticketprijzen zo toegankelijk mogelijk houden. Door deze initiatieven hopen we deze zomer zoveel mogelijk Unionisten aan de Belgische kust te mogen ontmoeten."





Ook bevoegd schepen Charlotte Verkeyn van Oostende spreekt met lof over de zaak: "Voor de stad Oostende is het fantastisch nieuws dat er Europees voetbal naar Oostende komt. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen clubs in het voetbal én stadsbestuur."

Hoe lost Union SG de problemen die zich zullen stellen op?

Met de laatste trein van Oostende terugkeren naar Brussel? Dat kan een optie zijn, maar mogelijk zal er ook moeten gedacht worden aan busvervoer. Zeker aangezien er in de maand augustus al niet al te veel plaatsen over zijn op de gemiddelde trein van en naar de Belgische kust.

Of leggen ze een aparte trein in om daarmee via trein én tram naar het stadion te trekken? Met de auto is het al 125 kilometer en 1u55 rijden van het Dudenpark naa het stadion van KV Oostende. Een extra puzzel om op te lossen voor de Brusselaars dus.