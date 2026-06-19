Nieuwe spits deze zomer? 'Club Brugge laat oog vallen op jonge doelpuntenmaker'

Club Brugge blijft ook tijdens het WK volop bezig met de voorbereiding op de zomermercato. Blauw-zwart volgt Andrej Vasovic, een 18-jarige Zwitserse spits van FC Luzern die dit seizoen helemaal is doorgebroken.

Hoewel het WK volop bezig is, hebben de Jupiler Pro League-clubs geen tijd om stil te zitten. Achter de schermen bereiden alle clubs hun zomermercato goed voor, of zijn ze al bezig met transfers helemaal af te ronden. Club Brugge is logischerwijs geen uitzondering.

Club Brugge volgt jonge spits

Volgens de Zwitserse tak van Sky Sport heeft Club namelijk zijn oog laten vallen op Andrej Vasovic, een 18-jarige spits van FC Luzern. Zijn naam staat al op een interne lijst van de scoutingcel. Concreet is het nog niet, al wordt zijn profiel heel aandachtig in de gaten gehouden.

Vasovic is een Zwitserse aanvaller met Servische roots en wordt in eigen land gezien als een interessante naam voor de toekomst. Hij doorliep alle jeugdreeksen bij Luzern en kon nadien ook doorbreken bij de eerste ploeg.

Doorbraak bij Luzern

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Vasovic al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau. Voor de hoofdmacht van Luzern speelde hij intussen 26 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists.

Sinds begin maart is hij bovendien de eerste spits van Luzern. Dat toont aan dat de Zwitserse club veel vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten. Vasovic staat bekend als een mobiele centrumspits met scorend vermogen en nog veel groeimarge.





Contract tot 2028

Bij Club Brugge past zo’n profiel perfect binnen de bekende transferstrategie. Blauw-zwart zoekt graag jonge spelers die nog kunnen groeien, maar tegelijk op termijn ook een sportieve én financiële meerwaarde kunnen worden.

Een eenvoudige piste lijkt het wel niet te worden. Vasovic ligt bij Luzern nog vast tot juni 2028, waardoor de Zwitserse club sterk in de onderhandelingen zit. Voorlopig blijft het dus afwachten of Club zijn interesse ook concreet zal maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd...