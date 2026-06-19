OFFICIEEL: SK Beveren heeft nieuwe hoofdcoach helemaal beet

SK Beveren heeft een opvolger gevonden voor Marink Reedijk. Tim Bakens wordt de nieuwe hoofdcoach op de Freethiel en moet de promovendus na een historisch seizoen begeleiden in de Jupiler Pro League.

Afgelopen seizoen deed SK Beveren monden openvallen in heel Europa. De promovendus bleef ongeslagen in de Challenger Pro League en pakte bijna alle individuele prijzen mee. Een droomjaar, maar de architect van dat succes zal niet mee naar 1A trekken. Marink Reedijk nam onlangs afscheid van de club.

Beveren vindt opvolger voor Reedijk

SK Beveren moest daardoor op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en heeft die nu gevonden. Tim Bakens wordt de nieuwe trainer op de Freethiel. De 43-jarige Nederlander tekende een contract voor één seizoen en moet de Waaslanders volgend seizoen door hun terugkeer in de Jupiler Pro League loodsen.

Bakens is geen onbekende voor Bob Peeters. De General Manager Sports van Beveren werkte eerder al met hem samen bij Helmond Sport. Die band speelde ongetwijfeld mee in de zoektocht naar een opvolger voor Reedijk.

Veel ervaring als speler

Als speler bouwde Bakens een stevige carrière uit in Nederland. Hij brak door bij De Graafschap en speelde nadien voor onder meer RKC Waalwijk, FC Volendam, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. Tussendoor was hij ook actief in Zwitserland bij FC Sankt Gallen.

In 2014 moest hij door een aanslepende heupblessure stoppen met voetballen. Daarna koos hij al snel voor het trainersvak. Hij werkte in de jeugd van De Graafschap en Almere City, waar hij later ook assistent en interim-coach werd.





Jonge coach met ambitie

Ook bij Helmond Sport groeide Bakens verder in zijn rol als trainer. Vorig seizoen was hij assistent bij PEC Zwolle, maar daar verlengde hij zijn contract niet. Hij wilde graag zelf hoofdcoach worden en krijgt die kans nu bij Beveren.

Bakens behaalde in 2024 bovendien zijn UEFA Pro-licentie, het hoogste trainersdiploma in Nederland. Daarmee zet Beveren opnieuw in op een jonge en ambitieuze coach die zich verder wil bewijzen als hoofdtrainer.

Bob Peeters is gelukkig met nieuwe trainer

Bob Peeters is tevreden met de keuze. "Na het vertrek van Marink Reedijk, die het hier fantastisch heeft gedaan, zijn we gericht op zoek gegaan naar een opvolger die onze filosofie en manier van werken van de afgelopen twee jaar kan én wil verderzetten", vertelde hij via de clubwebsite.

"Met Tim Bakens hebben we de trainer gevonden die helemaal aansluit bij het profiel en de aanpak die we voor ogen hebben. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat Tim uit meerdere aanbiedingen voor SK Beveren heeft gekozen."

"Tim is een open en loyaal persoon die bezeten is van het spelletje. Hij beschikt over een duidelijke voetbalvisie, maar is tegelijkertijd iemand die graag met iedereen spart en echt luistert naar de meningen om hem heen. Hij houdt van open en directe communicatie en past perfect binnen het DNA van onze club: hard werken en nederig blijven. Met zijn komst blijven we bovendien trouw aan onze visie om jonge, ambitieuze coaches volop kansen te geven", besluit Bob Peeters.