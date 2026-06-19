Premier League of Serie A? Toptransfer voor Belgische middenvelder die bij Club Brugge niet kon doorbreken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Premier League of Serie A? Toptransfer voor Belgische middenvelder die bij Club Brugge niet kon doorbreken
Foto: © photonews

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Arne Engels lijkt komende zomer een van de opvallendste Belgische namen op de transfermarkt te worden. De 22-jarige middenvelder van Celtic geniet belangstelling uit verschillende Europese topcompetities en de kans op een vertrek uit Glasgow wordt steeds groter.

Engels maakte in 2024 de overstap van Augsburg naar Celtic en groeide er in korte tijd uit tot een vaste waarde. Zijn sterke prestaties in Schotland zijn niet onopgemerkt gebleven. De middenvelder heeft momenteel een geschatte marktwaarde van zo'n 20 miljoen euro, maar Celtic zou bij een transfer op een aanzienlijk hoger bedrag mikken.

Premier League lonkt

De meest concrete interesse komt momenteel uit Engeland. Zowel Crystal Palace als Nottingham Forest volgen zijn dossier al geruime tijd en hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt. 

Ook in Italië wordt zijn situatie nauwlettend gevolgd. AS Roma voert gesprekken en daar speelt trainer Gian Piero Gasperini mogelijk een belangrijke rol. De Italiaan is al langer gecharmeerd door het profiel van Engels en wilde hem in het verleden al naar Atalanta halen.

Ook Duitse interesse

Daarnaast worden ook Borussia Dortmund, Lazio en RB Leipzig genoemd als geïnteresseerde clubs. Bij die laatste club zou een eventuele doorbraak in het dossier wel afhangen van uitgaande transfers.

Engels en zijn entourage nemen voorlopig de tijd om alle opties te bekijken. Er wordt nog geen overhaaste beslissing genomen, maar de verwachting is wel dat er voor de voorbereiding start een beslissing wordt genomen.

Voor Engels zou een nieuwe transfer een volgende stap betekenen in een opvallend parcours. De middenvelder genoot een deel van zijn opleiding bij Club Brugge, maar brak daar nooit volledig door. Via een transfer naar Augsburg werkte hij zich op naar het hoogste niveau, waarna Celtic hem twee jaar geleden binnenhaalde.

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Arne Engels

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