Van Club Brugge naar Beerschot: Ratten halen speler met 16 jaar blauw-zwart DNA in huis

Volgens onze informatie is Sem Audoor, de 22-jarige linksachter zo goed als rond met Beerschot. De Antwerpenaren gaan daarmee een speler binnenhalen die jarenlang werd opgeleid bij Club Brugge en ondanks zijn vertrek nog steeds hoog aangeschreven staat binnen de jeugdwerking van blauw-zwart.

Audoor is sinds deze zomer transfervrij nadat zijn aflopende overeenkomst bij Club Brugge niet werd verlengd. Daarmee komt een bijzonder lange periode bij de West-Vlamingen ten einde. De linksachter maakte al sinds 2009 deel uit van de jeugdopleiding en droeg liefst zestien jaar het shirt van Club Brugge.

Geen definitieve doorbraak bij Club Brugge

Hoewel Audoor jarenlang werd beschouwd als een van de betrouwbare krachten binnen de Brugse jeugdopleiding, slaagde hij er niet in om definitief door te breken in de A-kern. Zijn wedstrijden werkte hij vooral af bij Club NXT in de Challenger Pro League.

Daar verzamelde hij sinds zijn profdebuut in september 2022 tegen de RSCA Futures heel wat speelminuten. De linksachter kwam uit op zes doelpunten en zes assists voor Club NXT en groeide er uit tot een vaste waarde.

Club Brugge nam eerder deze maand al afscheid van Audoor via de officiële kanalen. Daarbij werd benadrukt hoe belangrijk hij jarenlang is geweest binnen de jeugdopleiding van de club.

Beerschot ziet opportuniteit

Voor Beerschot betekent de komst van Audoor een interessante opportuniteit. De Kielse club krijgt een jonge speler binnen die nog ontwikkelingsmarge heeft, maar tegelijk al ervaring verzamelde in het profvoetbal.



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Na het missen van de promotie naar de Jupiler Pro League zijn de Mannekes volop bezig met de opbouw van een nieuwe kern. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar jonge Belgische spelers die zich nog kunnen ontwikkelen én op korte termijn een meerwaarde kunnen bieden.

Alles wijst erop dat Audoor binnenkort officieel voorgesteld zal worden op het Kiel. Voor de linksachter wordt het zijn eerste avontuur buiten Club Brugge, de club waar het voor hem allemaal begon en waar hij zestien jaar lang deel uitmaakte van de familie.

