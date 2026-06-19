WK-LIVE 19/6: Mexico plaatst zich voor volgende ronde op het WK
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De tweede speeldag van de groepsfase is bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Rode Duivels krijgen positief nieuws over Zeno Debast
België bereidt zich momenteel voor op de tweede groepswedstrijd van het WK. Zondagavond nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Iran. In aanloop naar dat duel is er bovendien positief nieuws gekomen over Zeno Debast, die een belangrijke stap heeft gezet in zijn revalidatie. (Lees meer)
Nog voor de aftrap: België-Iran zorgt al voor controverse
Iran stapt naar de FIFA in aanloop naar het duel met België. De Iraanse bond klaagt over reisbeperkingen en vreest dat de voorbereiding op de belangrijke WK-wedstrijd tegen de Rode Duivels verstoord wordt. (Lees meer)
Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk
De Belgische voetbalbond heeft deze vrijdag aangekondigd dat het de samenwerking met sportkledingsponsor Adidas verlengt. Het Duitse bedrijf en de KBVB blijven zo aan elkaar verbonden tot 2034. (Lees meer)
Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel
Zuid-Afrika pakte tegen Tsjechië zijn eerste punt op het WK, maar Hugo Broos was na afloop niet helemaal tevreden. De Belgische bondscoach haalde uit naar het stadion én naar de speelstijl van de tegenstander. (Lees meer)
Eerste land plaatst zich voor volgende ronde op het WK
Mexico heeft met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Zuid-Korea en is de eerste ploeg die zich plaatst voor de zestiende finales van het WK. (Lees meer)
Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!"
Er zijn trainers die moeilijke beslissingen nemen. En er zijn trainers die moeilijke beslissingen uit de weg gaan. Na het 1-1-gelijkspel van Portugal tegen Congo op het WK lijkt Roberto Martinez steeds meer in die tweede categorie terecht te komen. (Lees meer)
Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer
Altijd met een brede glimlach en helemaal ontspannen stond Nicolas Raskin deze donderdag de pers te woord in Seattle. Daarbij had hij het ook over een mogelijke zomertransfer. (Lees meer)
Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"
De Rode Duivels zijn het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestart met een gelijkspel tegen Egypte. Het Belgische middenveld had het lastig om voet aan de grond te krijgen. Marc Degryse kent de oplossing. (Lees meer)
Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer
De timing kan nauwelijks beter zijn. Terwijl de Rode Duivels zich opmaken voor hun cruciale WK-duel tegen Iran, blijft de naam van Nicolas Raskin nadrukkelijk opduiken op de transfermarkt. De middenvelder van Rangers wordt gelinkt aan clubs uit Italië, Engeland en Spanje. (Lees meer)
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