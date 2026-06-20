Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden
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De zoektocht van Anderlecht naar een nieuwe hoofdtrainer lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. Waar sportief directeur Antoine Sibierski de voorbije weken verschillende profielen liet screenen, was de shortlist recent nog teruggebracht tot twee kandidaten. Eén van die namen was Geraerts.

Die piste is intussen echter van tafel. Karel Geraerts wordt niet langer beschouwd als kandidaat om in het Lotto Park aan de slag te gaan, waardoor er volgens onze informatie nog slechts één naam overblijft in de selectieprocedure.

Sibierski houdt kaarten tegen de borst

Wie die overblijvende kandidaat precies is, blijft voorlopig bijzonder goed afgeschermd. Dat past ook binnen de werkwijze van Sibierski, die dossiers liefst in alle discretie afwerkt en informatie slechts mondjesmaat naar buiten laat sijpelen.

De Fransman kreeg bij zijn aanstelling meteen de opdracht om een nieuwe sportieve koers uit te tekenen. Daarbij hoorde ook het aanstellen van een trainer die Anderlecht opnieuw richting de Belgische top moet loodsen en tegelijk aansluiting moet laten vinden bij de filosofie van de club.

Aankondiging lijkt slechts kwestie van tijd

Dat Geraerts niet langer in beeld is, doet vermoeden dat Anderlecht zijn keuze intussen gemaakt heeft. Als er effectief nog maar één naam op de shortlist staat, lijkt een officiële aanstelling slechts een kwestie van tijd.

Paars-wit kan zich bovendien geen lange onzekerheid permitteren. De voorbereiding op het nieuwe seizoen komt snel dichterbij en ook de Europese verplichtingen staan al voor de deur. Antoine Sibierski wil zijn nieuwe trainer dan ook zo snel mogelijk aan het werk zien, zodat de sportieve voorbereiding zonder vertraging kan worden opgestart.

De grote vraag blijft voorlopig dus niet langer óf Anderlecht een nieuwe coach heeft gevonden, maar wel wanneer de club beslist om de naam van de mysterieuze uitverkorene naar buiten te brengen. Alles wijst erop dat de beslissing achter de schermen al gevallen is.

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