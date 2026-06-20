DONE DEAL: Beerschot slaat slag bij Club Brugge én legt nog meerdere spelers vast

Bij Beerschot hebben ze hard toegeslagen dezer weken. In 24 uur tijd is er héél wat voorgevallen op de club. Een inkomende transfer van bij Club Brugge én ook nog een paar heel pittige contractverlengingen werden getekend.

Sem Audoor heeft een contract getekend voor Beerschot. Dat maakten de Mannekes bekend via hun sociale media. "De 22-jarige linkervleugelverdediger tekent een contract voor drie seizoenen op het Kiel en komt transfervrij over van Club NXT."

"Audoor maakte vorig seizoen zijn opwachting in 19 wedstrijden voor Club NXT. De linksachter liet zich daarbij ook aanvallend gelden: hij wist drie keer te scoren en leverde twee assists af. Met zijn snelheid, loopvermogen en offensieve kwaliteiten moet hij een extra wapen worden in de selectie van Beerschot", klinkt het op de webstek van Beerschot.

Beerschot haalt uit met komst Sem Audoor

"De familie Audoor is niet onbekend op het Kiel. Vader Yves speelde tussen 1990 en 1995 voor Mauve-wit. Sem kijkt ernaar uit om de kleuren van Beerschot te verdedigen: "Ik kijk er enorm naar uit om voor de vele Beerschot-supporters te spelen."

"Ik heb vorig seizoen al kunnen ervaren hoe groot de steun van deze supporters is. Het maakte veel indruk op mij hoeveel Beerschot-fans aanwezig waren bij de wedstrijd tegen Club NXT en hoe ze de ploeg bleven steunen, ondanks het negatieve resultaat voor Beerschot die dag. Dat toont de loyaliteit van deze supporters. Ik wil er alles aan doen om die fans trots te maken en samen mooie momenten te beleven op het Kiel.”





Beerschot komt met nog meer nieuws naar buiten

Ook Sporting Director Murat Akin is tevreden met de komst van de jonge Belgische verdediger: "Met Sem halen we een jonge, talentvolle speler in huis die perfect past binnen onze sportieve visie. Hij heeft bij Club NXT bewezen dat hij over de kwaliteiten beschikt om zowel defensief als offensief zijn bijdrage te leveren. We geloven dat Sem zich bij Beerschot verder kan ontwikkelen en een belangrijke rol kan spelen binnen onze ploeg.”

Ook Abian Arslan komt de rangen versterken bij Beerschot. "De 21-jarige Belg tekent een contract voor twee seizoenen op het Kiel, met een optie op een extra seizoen. Arslan komt transfervrij over van RFC Luik, waar hij vorig seizoen 23 wedstrijden in actie kwam. De technisch vaardige speler staat bekend om zijn creativiteit, zijn balgevoel en zijn vermogen om oplossingen te vinden in aanvallende situaties. Voor Abian wordt Beerschot zijn tweede profclub", klinkt het op de webstek van Beerschot.

Abian Arslan komt over van Club Luik

De jonge Belg kijkt uit naar zijn eerste dagen als Beerschot-speler: "Ik ben bijzonder trots om deze stap te kunnen maken en om vanaf nu deel uit te maken van Beerschot. Dit is een mooie uitdaging in mijn carrière en ik kijk er enorm naar uit om mezelf te tonen in het mauve-wit. Vandaag sta ik voor de eerste keer op het trainingsveld met mijn nieuwe ploegmaats en ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen en samen aan de slag te gaan."



Sporting Director Murat Akin is verheugd met de komst van Arslan: "Abian is een speler die we al geruime tijd volgen. Hij is jong, Belgisch en beschikt over veel technische kwaliteiten en creativiteit. We geloven dat hij met zijn spelinzicht en persoonlijkheid een meerwaarde kan zijn voor onze selectie. We kijken ernaar uit om hem verder te zien groeien bij Beerschot en zijn ontwikkeling van dichtbij te volgen." Ook Glenn Claes en Lukas Van Eenoo blijven langer bij Beerschot door een automatische cluboptie.