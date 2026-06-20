Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken

Zelfs onder de lat kan het tot veranderingen komen bij Royal Antwerp FC . Na het vijftiental spelers dat einde contract is, zou Brandon Nozawa dankzij zijn sterke seizoen een transfer kunnen versieren, terwijl Yannick Thoelen (35) met een jaar zal worden verlengd.

Na een rampzalig seizoen, ver verwijderd van de ambities en de strijd om de Europese plaatsen, is Royal Antwerp bezig met een totale doorlichting van de kern. De club nam al afscheid van een vijftiental spelers van wie het contract afliep en niet werd verlengd.

Veel gevestigde waarden einde contract bij Antwerp

Daarbij zitten onder meer Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis Praet en Zeno Van den Bosch… maar niet Yannick Thoelen (35). De tweede doelman zou wel een contractverlenging krijgen, zo melden ze bij Het Nieuwsblad.

Er zou zelfs nog wat kunnen veranderen onder de lat bij de Great Old, want Taishi Brandon Nozawa (23) zou na zijn sterke eerste seizoen in België al kunnen doorstoten naar een van de vijf grote Europese competities.

Een duo Devalckeneer - Thoelen bij Antwerp, en vertrekt Nozawa?

De rol van eerste doelman zou zo kunnen toekomen aan het grote clubtalent Niels Devalckeneer (22), sinds zijn komst van Lierse in 2018 verbonden aan stamnummer 1. Maar ook Yannick Thoelen zal zijn kans willen grijpen.



Thoelen kwam aan het begin van het seizoen zeven keer in actie toen Nozawa nog niet klaar was. Hij maakte toen een degelijke indruk, wat hem de mogelijkheid kan geven om echt de concurrentie aan te gaan met Devalckeneer. Het wordt afwachten hoe die laatste reageert op het hoogste niveau.