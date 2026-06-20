Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"
Foto: © photonews

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Jérémy Doku moet op het WK - net als in de kwalificaties - een van de sterkhouders worden van de Rode Duivels. In de wedstrijd tegen Egypte werd hij duidelijk geviseerd door de tegenstander, waardoor hij amper ruimte kreeg om iets te doen. Ondertussen spelen er voor de winger ook zaken naast het veld.

Doku staat namelijk op het punt om voor het eerst vader te worden. De ster van Manchester City en zijn echtgenote Shireen verwachten in de komende periode een zoontje, waardoor de Rode Duivel het WK mogelijk even zal verlaten.

Doku is zich bewust van zijn plichten

Het Laatste Nieuws weet dat het daarbij de intentie is om geen enkele WK-wedstrijd te missen. Doku is zich bewust van zijn plichten als vader, maar ook van die als profvoetballer.

Als er geen complicaties optreden, zou hij tussen twee WK-wedstrijden van de Duivels door naar Engeland kunnen reizen. De echtgenote van Doku is uitgerekend rond begin juli, wanneer de zestiende en achtste finales worden afgewerkt.

Doku Jérémy

Terwijl Doku in ons land overal op begrip kan rekenen, is dat bij de Franse sportjournaliste France Pierron al een pak minder. Zij liet bij L’Équipe TV duidelijk verstaan wat ze ervan vindt dat Doku naar Engeland zou reizen voor de geboorte van zijn zoontje.

Doku gaat fysiek helemaal op zijn

"Het WK is een ongeëvenaard geluk", vertelde ze. "Er zijn honderden voetballers die een moord zouden plegen om in jouw plaats te staan. Misschien krijg je deze kans nooit meer in je leven. Het is een kinderdroom die uitkomt en hij gaat dat allemaal verlaten om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn kind? Hij gaat fysiek helemaal op zijn."

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Volgens Pierron hoeft een vader ook niet aanwezig te zijn bij een geboorte. "Hij heeft daar een figurantenrol. Als vader houd je haar hand vast en neem je een foto. Die baby zal er altijd zijn. Ook als hij in Amerika blijft."

Doku Jérémy
© photonews

Voormalig olympisch kampioen in het boksen, Brahim Asloum, ging niet akkoord met Pierron. "Als ik me de komst van mijn kind voorstel... En de vreugde die dat met zich meebrengt. Ik zou meteen op het vliegtuig stappen en onderweg push-ups doen om zo snel mogelijk thuis te geraken."

Asloum vindt dat een baby het hele leven van een ouder is. Hij benadrukt het belang van sport, maar ook dat je de geboorte van je kind niet opnieuw kunt meemaken. Een standpunt waar Pierron het duidelijk niet mee eens is.

Goede statistieken

De nakende geboorte van het zoontje van Doku is ook in Frankrijk dus groot nieuws. Het toont alleen maar aan welke status de Rode Duivel (ex-Rennes) ook in het buitenland geniet. Onze landgenoot zette ook dit seizoen grote sportieve stappen en speelde bij wijlen uitstekend bij Manchester City. Zo was hij over alle competities heen goed voor 8 goals en 14 assists. Goede statistieken.



Bij de Rode Duivels is Doku inmiddels uitgegroeid tot het gevaarlijkste offensieve wapen. In de WK-kwalificaties scoorde hij 5 goals en deelde hij 3 assists uit. Hij had daarmee een meer dan belangrijk aandeel in het behalen van het WK-ticket. Die vorm moet hij doortrekken tijdens de  rest van het WK, met tussendoor meer dan waarschijnlijk een reis naar Engeland.

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