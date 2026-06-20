Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"

De Verenigde Staten hebben een opvallende stap vooruit gezet onder bondscoach Mauricio Pochettino. Na twee opeenvolgende overwinningen schreef Team USA zelfs een klein stukje geschiedenis: het is de eerste keer sinds het WK van 1930 dat de VS twee opeenvolgende WK-duels wonnen.

Toch bleef de Argentijnse coach opvallend nuchter na afloop van de zege tegen Australië. Pochettino koos vooraf voor enkele verrassende ingrepen in zijn basiselftal. Dat leidde achteraf tot vragen, zeker omdat twee spelers die uiteindelijk zouden scoren aanvankelijk op de bank begonnen.

"Het zou oneerlijk zijn van mezelf om daarop te antwoorden", reageerde Pochettino met een glimlach. "Ik verlies als trainer meer wedstrijden dan dat ik er win. Als je wint na zulke wissels is er niets aan de hand. Maar als je verliest vraagt iedereen zich af of het wel een goed plan was. De coach is uiteindelijk de beste persoon om te weten welke elf spelers een wedstrijd moeten starten."

Verrassende tactiek werkte

De Amerikaanse bondscoach koos tegen Australië voor een gedurfde aanpak met twee spitsen. Volgens hem moest die aanpak voor onzekerheid zorgen bij de tegenstander.

"Pepi is een van onze beste aanvallers", vertelde hij. "Hij had helaas enkele kleine blessures waardoor hij weinig minuten maakte bij de nationale ploeg. Hij kan samen met een andere spits spelen of zelf de aanval dragen."

Pochettino legde ook uit waarom de Verenigde Staten anders voor de dag kwamen dan gewoonlijk. "We wilden verrassen door met twee aanvallers te spelen en constant snel van flank te wisselen. Dat werkte vrij goed. Onze aanvallers waren voortdurend dynamisch aan het wisselen van positie."





Die aanpak had ook een duidelijke bedoeling in de pressing. "Ik was heel blij dat onze aanvallers constant druk zetten op de verdediging. Australië speelt normaal bijna nooit lange ballen. Door onze druk moesten ze dat wel doen en konden wij snel de bal heroveren."

Emotioneel moment in Seattle

Naast de tactische overwinning maakte vooral de sfeer indruk op de voormalige coach van Tottenham, PSG en Chelsea. Pochettino gaf toe dat hij na afloop zelfs emotioneel werd.

"Ik ben geen Amerikaan, maar hoe Seattle ons team verwelkomde en hoe de sfeer in het stadion was... Er was een perfecte connectie tussen de supporters en de spelers. We wilden een band creëren met de mensen en dat is hier gelukt. Iedereen in de Verenigde Staten begint ons te steunen."

Sinds zijn aanstelling probeert Pochettino een nieuwe identiteit te bouwen richting het WK van 2026, dat de Verenigde Staten samen met Canada en Mexico organiseren. De verwachtingen zijn hoog, zeker omdat het gastland op een thuis-WK traditioneel extra aandacht krijgt.

Toch wilde de coach zich niet laten meeslepen door het enthousiasme. "We moeten geloven dat we kunnen winnen. We moeten hard werken, maar tegelijk elke dag genieten van wat we doen. Deze twee overwinningen hebben mijn mening over ons team en over het WK niet veranderd. Uiteraard is alles makkelijker wanneer je twee keer wint, maar we moeten streng blijven voor onszelf. We moeten ons elke dag pushen om beter te worden. We hebben een zeer intelligent team."

Pochettino had tot slot ook nog een duidelijke mening over de omstandigheden waarin gespeeld werd. "Vandaag was een pauze echt nodig. Om twaalf uur spelen in een open stadion is niet ideaal. Dankzij zo'n onderbreking kunnen spelers de kwaliteit brengen die ze normaal ook leveren."