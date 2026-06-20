‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’
Foto: © photonews

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Moussa N'Diaye heeft zich in enkele maanden tijd opgewerkt tot een van de opvallendste transferdossiers van Anderlecht. Schalke 04 wil de Senegalese verdediger graag langer houden, maar paars-wit lijkt op een definitieve verkoop aan te sturen.

Schalke wil nieuwe huurdeal

Moussa N'Diaye maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Anderlecht naar Schalke 04 en groeide er al snel uit tot een vaste waarde. De promovendus in de Bundesliga ziet dan ook graag dat de linksachter ook volgend seizoen in Gelsenkirchen blijft.

Volgens Westdeutsche Allgemeine Zeitung zoekt Schalke naar een financieel haalbare oplossing om N'Diaye langer aan de club te binden. Een nieuwe huurconstructie zou daarbij een van de pistes zijn, aangezien een dure definitieve transfer moeilijk ligt.

Anderlecht wil cashen

Bij Anderlecht klinkt een ander verhaal. De Brusselaars beseffen dat de 23-jarige verdediger zijn marktwaarde opnieuw heeft opgekrikt en willen daarvan profiteren.

N'Diaye ligt nog onder contract tot de zomer van 2028 en zijn oorspronkelijke huur aan Schalke bevatte geen aankoopoptie. Daardoor heeft Anderlecht een sterke onderhandelingspositie. Duitse en Belgische bronnen melden dat paars-wit mikt op een stevige transfersom en niet happig is op een nieuwe tijdelijke uitleenbeurt.

Van Barcelona naar Brussel en Duitsland

N'Diaye werd geboren in Dakar en werkte zijn opleiding deels af bij de Aspire Academy, waarna hij naar FC Barcelona trok. In 2022 haalde Anderlecht de polyvalente linksachter naar het Lotto Park.

De Senegalees kwam meer dan honderd keer uit voor paars-wit en bewees zowel als linksback als centrale verdediger zijn waarde. Afgelopen winter koos Anderlecht voor een uitleenbeurt aan Schalke, waar hij zijn carrière nieuw leven inblies.

Moeilijke onderhandelingen

De promotie van Schalke naar de Bundesliga veranderde de situatie, maar een akkoord ligt nog niet op tafel. De Duitse club wil N'Diaye graag behouden, terwijl Anderlecht vooral een definitieve transfer wil realiseren en een mooie transfersom wil incasseren.

Met een marktwaarde van ongeveer drie miljoen euro en een langdurig contract hoeft Anderlecht zich niet te haasten. Schalke zal dus met een overtuigend voorstel moeten komen als het N'Diaye ook volgend seizoen in de Veltins-Arena wil zien spelen. Voorlopig lijken beide clubs vooral vast te houden aan hun eigen strategie.

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FC Schalke 04
Moussa N'Diaye

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