WK-LIVE 20/6

Redactie
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi

Marokko en Brazilië hebben zich voor 99,99% zeker geplaatst voor de zestiende finales van het WK na hun overwinningen tegen Schotland en Haïti. Turkije heeft dan weer opnieuw teleurgesteld, ondanks een verrassende uitsluiting bij Paraguay. Verslag van een dolle nacht. (Lees meer)

Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"

De Verenigde Staten hebben een opvallende stap vooruit gezet onder bondscoach Mauricio Pochettino. Na twee opeenvolgende overwinningen schreef Team USA zelfs een klein stukje geschiedenis: het is de eerste keer sinds het WK van 1930 dat de VS twee opeenvolgende WK-duels wonnen. (Lees meer)

Thibaut Courtois vraagt superster om steun

Thibaut Courtois vraagt superster om steun

Als iconische doelman van Real Madrid staat Thibaut Courtois natuurlijk regelmatig in contact met echte sterren. Dat geldt voor Tom Brady, de grootste American footballspeler aller tijden, en voor Lakers-speler Luka Doncic. (Lees meer)

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Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 19:00 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 22:00 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 21/06 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 21/06 Japan Japan
Spanje Spanje 21/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
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Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
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