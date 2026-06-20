WK-LIVE 20/6: Ancelotti heeft cruciaal nieuws over blessure Neymar
Foto: © photonews
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Het WK is ondertussen al even bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?
Zondag, geen ruimte voor fouten voor de Rode Duivels. Elk ander resultaat dan een overwinning zou België veroordelen tot een plek naast de eerste plaats, wat het voor iedereen een stuk moeilijker zou maken. (Lees meer)
Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis
De afgelopen WK-nacht heeft zowaar de eerste twee landen opgeleverd die naar huis mogen. Haïti verloor met 3-0 van Brazilië en is uitgeschakeld. Ook Turkije was hetzelfde lot beschoren na een felbevochten 0-1-nederlaag tegen Paraguay. (Lees meer)
WK-LIVE 20/6: Ancelotti heeft cruciaal nieuws over blessure Neymar
Brazilië versloeg afgelopen nacht Haïti met 3-0. We kregen nog geen Neymar te zien bij de Goddelijke Kanaries. De superster van de Seleção was nog niet fit om te spelen, maar zal er tegen Schotland, de laatste groepswedstrijd van Brazilië, wel bij zijn.
"Morgen traint Neymar individueel", vertelde bondscoach Carlo Ancelotti op zijn persconferentie na de zege tegen Haïti. "Zondag sluit hij aan bij de rest van de groep, waarna hij ook in de selectie zal zitten voor het duel tegen Schotland."
Goed nieuws dus voor Ancelotti, die Raphinha wel geblesseerd naar de kant zag gaan tegen Haïti. Het is niet duidelijk hoe ernstig de aanvaller eraan toe is.
WK-LIVE 20/6: Filip Joos hekelt "oerdomme" WK-beslissing
Algerije zou een klacht ingediend hebben bij de FIFA na een niet gegeven rode kaart aan Lionel Messi voor een zware fout. Volgens de Algerijnen moest Messi van het veld worden gestuurd. Dat gebeurde niet, waarna de superster zijn hattrick zou voltooien (3-0).
Bij Sporza Daily vindt voetballer Hannes Van der Bruggen dat Messi geen rood verdiende. "Messi komt er makkelijk mee weg, maar ik vind het geen rood. Het zou wel geel moeten zijn. Ze lopen in dezelfde beweging en de intensiteit is niet van die aard. Ik vind het statement dus een beetje raar. Ik denk dat ze andere zorgen hebben."
Commentator Filip Joos sluit zich daarbij aan. "Hij trapt niet door. Hij wil de bal en schrikt half dat hij op die kuit belandt. Hij betokkelt de kuit, maar perforeert ze niet. Anders is het donkerrood."
Joos noemt de klacht van Algerije tegen de FIFA ook "oerdom", omdat hij vreest dat het niet zal helpen om de scheidsrechters aan hun kant te hebben in de volgende wedstrijd.
Did #LionelMessi deserve a red card after that foul?#ArgentinaVsAlgeria #Argentina #Algeria #FIFAWorldCup2026https://t.co/x2dI6ZErpM— Times Now Sports (@timesnowsports) June 17, 2026
WK-LIVE 20/6: FIFA "niet blij" na bizar wedstrijd-incident
Het was een bizar beeld tijdens de wedstrijd tussen de VS en Australië. Scheidsrechter Felix Zwayer moest in het slot zowaar een pauze inlassen omdat hij last had van krampen.
Hij kreeg een wonderdrankje toegestopt van de vierde ref, Katia Garcia, en genas miraculeus. Commentator Filip Joos denkt dat de FIFA not amused zal zijn.
"Ik vrees dat de FIFA niet blij zal zijn", vertelde Joos in Sporza Daily. "Van mij mag het. Die mensen lopen superveel. Dit is nog iets anders dan Nzolo (een voormalige Belgische scheidsrechter, red.) die zijn looptesten niet haalde (in 2014 en zo niet meer mocht fluiten, red.)."
"Maar dat de eerste man op het veld die krampen krijgt de scheidsrechter is, dat heb ik nog maar weinig gezien." Volgens Joos zou Zwayer weleens zijn laatste wedstrijd kunnen hebben gefloten op het toernooi.
WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"
Brazilië won vannacht eenvoudig met 3-0 van Haïti. De Goddelijke Kanaries deden zo wat ze moesten doen en zijn met 4 op 6 mogelijk op weg naar de groepswinst. Voor Igor Thiago (24) was er deze keer geen plaats in de basis en dat zou weleens tekenend kunnen zijn voor het vervolg van het toernooi. (Lees meer)
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"
Jérémy Doku moet op het WK - net als in de kwalificaties - een van de sterkhouders worden van de Rode Duivels. In de wedstrijd tegen Egypte werd hij duidelijk geviseerd door de tegenstander, waardoor hij amper ruimte kreeg om iets te doen. Ondertussen spelen er voor de winger ook zaken naast het veld. (Lees meer)
Johan Boskamp is kristalhelder over Rode Duivel: "Hij had moeten starten!"
Werk aan de winkel voor de Rode Duivels. Zondagavond tegen Iran zijn er geen excuses meer. Dat beseft ook Johan Boskamp, die als het aan hem lag toch een aantal pittige keuzes zou maken. Hans Vanaken zou bij hem namelijk altijd starten. (Lees meer)
Scheidsrechter geveld door krampen
In de toegevoegde tijd van het duel tussen de VS en Australië moest scheidsrechter Zwayer de wedstrijd even onderbreken. Niet omwille van een probleem met een van de spelers, maar omdat hij zelf met krampen te maken kreeg.
Hij moest meteen een wonderdrankje drinken, nadat hij ook al hulp kreeg van de spelers. Na een paar minuten was het euvel opgelost en kon de ref gewoon de wedstrijd afmaken, met dank aan augurkensap. Om maar te zeggen: het is toch warm in de Verenigde Staten en ook de komende dagen zullen er mogelijk extra drankpauzes gaan komen om spelers en refs te beschermen.
Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt
Wanneer de Rode Duivels zondag het veld van het SoFi Stadium betreden voor hun tweede WK-wedstrijd tegen Iran, spelen ze eigenlijk op neutraal terrein. Of beter gezegd: in het hart van de grootste Iraanse diaspora ter wereld, maar of die voor hun land gaat supporteren, is bijlange niet zeker. (Lees meer)
Wat met Brazilië op dit WK?
Na het gelijkspel tegen Marokko en een logische overwinning met 3-0 tegen Haïti blijft de vraag: kan Brazilië wereldkampioen worden? Het flitsende voetbal was er voorlopig nog niet en Neymar is nog steeds niet speelklaar of zelfs fit. Dus zijn bijdrage zal op dit WK eerder beperkt blijven, al kan hij natuurlijk vooral ingezet worden in de knock-outfase.
Bert Sterckx is kritisch in Sporza Daily: "Het moet te veel van een paar figuren komen. Ze hebben met Rayan en Endrick wel wat jonge aanvullingen die zeker kunnen voetballen, maar de basis is te oud en te stroef om wereldkampioen te worden."
Zien we Thibaut Courtois nog in België?
"Ik denk dat mijn tijd bij Genk voorbij is. Ik heb toen mooie dingen meegemaakt, ik zie niet wat ik daar nog meer zou doen", stelt Thibaut Courtois duidelijk als het gaat op de persconferentie bij de Rode Duivels over het eventueel afsluiten van zijn carrière in ons land.
"Bovendien denk ik dat Racing Genk iets sterks in handen heeft met zijn jonge doelmannen." De piepjonge Lucca Brughmans wordt nu zelfs al naar voren geschoven... als de nieuwe Courtois. Hoewel hij nog maar een jaar contract heeft bij De Koninklijke, is Thibaut Courtois al duidelijk geweest: "Als ik mijn carrière bij Real Madrid kan beëindigen, is dat mijn droom en mijn doel."
Lionel Messi in oog van de storm
Ook Lionel Messi komt in het oog van de storm. Na zijn hattrick tegen Algerije zijn de Algerijnen het daar niet mee eens. Volgens bepaalde bronnen zou de Algerijnse voetbalbond zelfs een klacht hebben ingestuurd naar de Wereldvoetbalbond FIFA over de wedstrijd.
Verschillende beslissingen gingen er niet in bij de Algerijnen, maar daarbij vooral dat Messi zelf geen rode kaart kreeg voor een venijnige voet op de enkel van een Algerijn. "Het beroep heeft vooral betrekking op de overtreding van Messi, die volgens velen een rode kaart verdiende. Daarnaast waren er twee elleboogstoten tegen Ibrahim Maza en Anis Hadj Moussa, in situaties die eveneens een uitsluiting rechtvaardigden", vertelde een bron volgens Sporza aan het Franse persbureau AFP.
Turkije likt de wonden
Turkije verloor met 0-1 van Paraguay en ligt zo verrassend al na twee speeldagen uit dit WK. Wie had verwacht dat de Turken een dark horse konden worden op dit WK? Die komen bedrogen uit. En dus is het vooral wonden likken bij de Turken.
Teleurgesteld en verdrietig
“We zijn ontzettend teleurgesteld en verdrietig”, aldus sterspeler Arda Güler in een interview met het Turkse TRTSpor volgens Sporza. "Het is ook beschamend. We bieden ons volk onze excuses aan. Misschien hebben we ze te veel hoop gegeven en dat konden we niet waarmaken.”
“Ik weet niet hoe ik onze gevoelens moet beschrijven. We hebben gewoon gefaald. In toekomstige toernooien moeten we het beter doen. Met deze spelers, die bij grote clubs spelen, hadden we in die twee wedstrijden moeten scoren. We hebben ons best gedaan en veel kansen gecreëerd, maar het is ons niet gelukt.”
Bondscoach Paraguay: "Complot?"
Paraguay leeft nog op dit WK na een verrassende 1-0 zege tegen Turkije. Bovendien moest Paraguay meer dan een helft met tien man verder. In de extra tijd van de eerste helft van Turkije-Paraguay wordt scheidsrechter Iván Barton plots naar het VAR-scherm geroepen.
Miguel Almiron, een flankaanvaller van Paraguay, bedekt zijn mond en roept iets tegen Mert Müldür. Volgens de nieuwe regels mag dat niet en dus krijgt Almiron op aangeven van de VAR de rode kaart. Paraguayaans bondscoach Gustavo Alfaro was niet tevreden: "We spelen een nieuwe sport. Ik heb er niets over te zeggen, maar alle nieuwe regels zijn vandaag volledig op Paraguay op toegepast."
Drama op sociale media rond Ronaldo
Diverse analisten stellen zich steeds luider de vraag in hoeverre Cristiano Ronaldo op het veld zou moeten blijven staan op dit WK. De 40-jarige (gewezen) superster zou niet meer mee kunnen en weinig toegevoegde waarde hebben, maar Roberto Martinez wil hem voorlopig aan boord houden zo lijkt het wel.
Ook over Martinez was er dit WK al deining, omdat hij na het WK zou stoppen als bondscoach. En nu zou het er ook op de sociale media opzitten tussen CR7 en een paar van zijn ploegmaats. Bruno Fernandes en Ronaldo zouden naar elkaar gesneerd hebben. Enfin: de zus van Ronaldo zou hebben gesneerd. De vriendin van Joao Neves kwam vervolgens tussen en prikte naar CR7.
Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi
Marokko en Brazilië hebben zich voor 99,99% zeker geplaatst voor de zestiende finales van het WK na hun overwinningen tegen Schotland en Haïti. Turkije heeft dan weer opnieuw teleurgesteld, ondanks een verrassende uitsluiting bij Paraguay. Verslag van een dolle nacht. (Lees meer)
Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"
De Verenigde Staten hebben een opvallende stap vooruit gezet onder bondscoach Mauricio Pochettino. Na twee opeenvolgende overwinningen schreef Team USA zelfs een klein stukje geschiedenis: het is de eerste keer sinds het WK van 1930 dat de VS twee opeenvolgende WK-duels wonnen. (Lees meer)
Thibaut Courtois vraagt superster om steun
Als iconische doelman van Real Madrid staat Thibaut Courtois natuurlijk regelmatig in contact met echte sterren. Dat geldt voor Tom Brady, de grootste American footballspeler aller tijden, en voor Lakers-speler Luka Doncic. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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