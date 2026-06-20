‘Zulte Waregem wil ex-speler Kortrijk weghalen bij Gent’

Tom Vandenberghe zou wel eens van KAA Gent naar Zulte Waregem kunnen trekken. Dat nieuws hangt al een tijdje rond in de wandelgangen, maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de zaak. Bij de Buffalo’s mag hij in ieder geval vertrekken.

Zulte Waregem kondigde onlangs aan dat Louis Bostyn er nog een jaartje bij zal doen bij Essevee. En ook de jonge Florian Van Bever (18) zette zopas zijn krabbel onder een nieuw contract bij Essevee. Ondertussen werd wel afscheid genomen van Ennio van der Gouw.

Mogelijk komt daar eerstdaags ook nog Tom Vandenberghe bij. De doelman mag vertrekken bij KAA Gent en de ervaren goalie zou dus naar Zulte Waregem kunnen. Afgelopen winter werd al duidelijk dat we Vandenberghe niet vaak zouden zien in een shirt van KAA Gent.

Tom Vandenberghe kan van KAA Gent naar Zulte Waregem

Franck Surdez, Stefan Mitrovic, Bram Lagae en Tom Vandenberghe waren de vier spelers die afgelopen winter niet mee afreisden op winterstage. Toen was al duidelijk dat er ook voor de doelman een oplossing zou moeten gezorgd worden.

De 33-jarige doelman heeft nog een contract tot juni 2027 in de Planet Group Arena en Gent heeft in principe ook nog een cluboptie om hem een jaartje langer aan zich te binden. Toch willen ze hem graag laten vertrekken deze zomer.

Tom Vandenberghe heeft ervaring bij Kortrijk en Deinze opgedaan

Zulte Waregem springt in de dans voor de doelman, die ook nog een verleden heeft bij KV Kortrijk. Daar was hij actief van 2022 tot 2025. De Kerels pikten hem op bij Deinze, daarvoor was hij ook actief voor Sparta Petegem, Deerlijk en de jeugd van Zulte Waregem.





Als een carrière zich op de E17 tussen Gent en Kortrijk zou kunnen bevinden, dan heeft Tom Vandenberghe ondertussen toch wel al de nodige opritten en afritten weten te bezoeken. Volgens Transfermarkt heeft hij nog een marktwaarde van 250.000 euro, maar Gent zal niet moeilijk doen om hem te laten vertrekken.