Groep B: Brusselse connectie Saliba - Promise David helpt Canada niet

Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn we begonnen aan de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het toernooi. En dus was het uitkijken naar welke ploegen er zich zouden gaan plaatsen voor de zestiende finales.

Groep B was de eerste groep die zijn einduitslag zou gaan krijgen. Vooraf waren er voor deze groep - net als voor alle andere groepen - nog heel veel scenario's denkbaar. En dus was het vooral afwachten wat er op het veld zou gaan gebeuren.

Zwitserland - Canada 2-1

Voor Zwitserland en Canada stond een duel om de groepswinst op het programma. Een plaats die in bepaalde scenario's ook nog zou betekenen dat er kan gespeeld worden tegen de Rode Duivels als die derde zouden worden in hun groep.

Het doel was ook in Vancouver blijven voor de Canadezen. En dus mochten ze als leider in hun groep niet verliezen van Zwitserland. Na een eerder teleurstellende eerste helft waren ze nog op schema, want het bleef bij 0-0. Grappigste moment was een duel tussen Xhaka en Larin, waarbij beiden uiteindelijk geel kregen.

This will be a major talking point when Switzerland win the group

Xhaka kicked Larin in the shin

Canadians believe he should have received a Red Card pic.twitter.com/LDX1UTfXco https://t.co/b7vJTEAuMp — Kay💧 (@Kaypoisson1) June 24, 2026

Na de rust ging het meteen snel. Vargas kon meteen de 1-0 scoren voor Zwitserland en tien minuten later maakte Manzambi er zelfs 2-0 van, al zag de Canadese doelman er op die fase niet al te goed uit. Match gespeeld?





Neen, want Canada bleef er voor knokken en de ingevallen Promise David kon er snel 2-1 van maken. In een waar slotoffensief bleef het thuisland aandringen, maar Zwitserland hield nipt stand en werd zo groepswinnaar.

Bosnië Herzegovina - Qatar 3-1

De twee andere ploegen in de groep gingen op zoek naar een belangrijke driepunter om zo als beste derde mee te kunnen richting de zestiende finales. En dat hadden beide ploegen goed begrepen. In vijf dolle minuten rond het halfuur zorgde dat voor twee doelpunten voor Bosnië Herzegovina.

De Qatari gaven zich nog niet gewonnen en kwamen nog voor de rust via Al Haydos opnieuw in de wedstrijd. Na de pauze was het wachten tot tien minuten voor tijd voor Mahmic alle twijfels wegnam. Qatar moet naar huis, Bosnië Herzegovina is zo goed als zeker van de volgende ronde.