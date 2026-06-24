Groep B: Brusselse connectie Saliba - Promise David helpt Canada niet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Groep B: Brusselse connectie Saliba - Promise David helpt Canada niet
Foto: © photonews

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Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn we begonnen aan de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het toernooi. En dus was het uitkijken naar welke ploegen er zich zouden gaan plaatsen voor de zestiende finales.

Groep B was de eerste groep die zijn einduitslag zou gaan krijgen. Vooraf waren er voor deze groep - net als voor alle andere groepen - nog heel veel scenario's denkbaar. En dus was het vooral afwachten wat er op het veld zou gaan gebeuren.

Zwitserland - Canada 2-1

Voor Zwitserland en Canada stond een duel om de groepswinst op het programma. Een plaats die in bepaalde scenario's ook nog zou betekenen dat er kan gespeeld worden tegen de Rode Duivels als die derde zouden worden in hun groep.

Het doel was ook in Vancouver blijven voor de Canadezen. En dus mochten ze als leider in hun groep niet verliezen van Zwitserland. Na een eerder teleurstellende eerste helft waren ze nog op schema, want het bleef bij 0-0. Grappigste moment was een duel tussen Xhaka en Larin, waarbij beiden uiteindelijk geel kregen.

Na de rust ging het meteen snel. Vargas kon meteen de 1-0 scoren voor Zwitserland en tien minuten later maakte Manzambi er zelfs 2-0 van, al zag de Canadese doelman er op die fase niet al te goed uit. Match gespeeld? 

Neen, want Canada bleef er voor knokken en de ingevallen Promise David kon er snel 2-1 van maken. In een waar slotoffensief bleef het thuisland aandringen, maar Zwitserland hield nipt stand en werd zo groepswinnaar.

Bosnië Herzegovina - Qatar 3-1

De twee andere ploegen in de groep gingen op zoek naar een belangrijke driepunter om zo als beste derde mee te kunnen richting de zestiende finales. En dat hadden beide ploegen goed begrepen. In vijf dolle minuten rond het halfuur zorgde dat voor twee doelpunten voor Bosnië Herzegovina.

De Qatari gaven zich nog niet gewonnen en kwamen nog voor de rust via Al Haydos opnieuw in de wedstrijd. Na de pauze was het wachten tot tien minuten voor tijd voor Mahmic alle twijfels wegnam. Qatar moet naar huis, Bosnië Herzegovina is zo goed als zeker van de volgende ronde.

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WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-2 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 0-1 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 03:00 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 03:00 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 22:00 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 22:00 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 26/06 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 26/06 Nederland Nederland
Turkije Turkije 26/06 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 26/06 Australië Australië
Senegal Senegal 26/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 26/06 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

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