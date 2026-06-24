Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

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Hij stond in ons team van de week en hij maakte ook op de analisten veel indruk de laatste weken. Arthur Piedfort zou wel eens aan zijn laatste maanden in de Jupiler Pro League kunnen bezig zijn, want er is buitenlandse interesse. Een deal lijkt stilaan in de maak.