Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Miljoenendeal komt dichterbij: 'Franse club klopt met 4 miljoen aan in JPL'
Foto: © photonews
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Hij stond in ons team van de week en hij maakte ook op de analisten veel indruk de laatste weken. Arthur Piedfort zou wel eens aan zijn laatste maanden in de Jupiler Pro League kunnen bezig zijn, want er is buitenlandse interesse. Een deal lijkt stilaan in de maak.

Aernout Van Lindt

Miljoenendeal in de maak?

Arthur Piedfort geniet nog steeds veel aandacht van diverse ploegen. Ook na het seizoen lijkt dat nog steeds het geval. En dus is de vraag stilaan niet of hij gaat vertrekken, maar eerder waarheen de speler zal gaan vertrekken. Volgens Het Nieuwsblad wil Auxerre doordrukken en op die manier de speler in huis gaan halen.

Westerlo zal sowieso boter bij de vis willen in de deal. Volgens diverse bronnen zou er ondertussen een bod klaarliggen van zo'n vier miljoen euro en daar zou KVC Westerlo mogelijk wel oren naar hebben. Op die manier zou er een deal in de maak kunnen zijn.

Aernout Van Lindt

Piedfort krijgt véél aandacht

Arthur Piedfort geniet nog steeds veel aandacht van diverse ploegen. Ook na het seizoen lijkt dat nog steeds het geval. En dus is de vraag stilaan niet of hij gaat vertrekken, maar eerder waarheen de speler zal gaan vertrekken. Er zijn namelijk heel wat opties.

Zo zouden er geïnteresseerde ploegen zijn uit Engeland, Duitsland én Italië, maar vooral de Franse ploegen blijven nadrukkelijk op hem azen. Volgens Het Nieuwsblad wil Auxerre doordrukken en op die manier de speler in huis gaan halen. Westerlo zal sowieso boter bij de vis willen in de deal. Het laatste woord is dus zeker nog niet gezegd.

Hij stond in ons team van de week en hij maakte ook op de analisten veel indruk de laatste weken. Arthur Piedfort zou wel eens aan zijn laatste maanden in de Jupiler Pro League kunnen bezig zijn, want er is buitenlandse interesse.

Bij het Franse Saint-Etienne kennen ze de Belgische competitie stilaan vanbuiten. Met Lucas Stassin haalden ze niet zo lang geleden al eens een speler weg uit het Westelse Kuipje en dat zou nog eens kunnen gaan gebeuren.

Saint-Etienne wil Arthur Piedfort van KVC Westerlo

Arthur Piedfort maakt namelijk indruk bij een goed spelend Westerlo dit seizoen. En in die hoedanigheid zou het wel eens tot een transfer kunnen komen richting Frankrijk. De verdedigende middenvelder staat alvast op de radar.

AS Saint-Étienne houdt Arthur Piedfort, de verdedigende middenvelder van Westerlo en Belgisch U21-international, nauwlettend in de gaten. Dat laat toch alvast JeunesFooteux weten op woensdagmiddag in Frankrijk.

Ook interesse vanuit de Ligue 1 voor Arthur Piedfort

Ook twee clubs uit de Ligue 1 willen hem er graag bij gaan halen komende zomer, zo blijkt volgens het medium. De bij PSV Eindhoven opgeleide verdedigende middenvelder maakt indruk op heel wat teams en scouts.

Piedfort zou acht miljoen euro of meer moeten kunnen opleveren voor De Kemphanen. Welke twee teams uit de Ligue 1 achter hem aanzitten? Dat is op dit moment niet geweten, maar de komende uren of dagen komt er mogelijk meer nieuws. Wij volgen de zaak alvast op.

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Arthur Piedfort

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