Naast de fiets Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt
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Terwijl de sportieve toekomst van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels voorlopig nog onzeker blijft, lijkt er op privévlak mogelijk wel een nieuw hoofdstuk aan te komen. Zijn echtgenote Mishel Gerzig sluit namelijk niet uit dat het gezin binnenkort verder uitbreidt.

Ellie blijft het middelpunt

Gerzig, die sinds 2023 getrouwd is met de Belgische doelman, maakt tijdens een gesprek met Het Nieuwsblad duidelijk waar haar prioriteiten liggen. Het leven van de twee draait momenteel vooral rond dochtertje Ellie, dat inmiddels twee jaar oud is. Werk en carrière zijn belangrijk, maar volgens het model komt het gezin altijd op de eerste plaats.

“Mijn gezin komt altijd op de eerste plaats”, zegt Gerzig. Ze benadrukt dat zowel zij als Courtois er alles aan doen om zoveel mogelijk tijd met hun dochter door te brengen. Zelfs als dat ooit professionele opofferingen zou vergen, lijkt dat voor haar geen probleem.

Een tweede kindje?

Het opvallendste moment van het gesprek volgt wanneer de vraag naar gezinsuitbreiding op tafel komt. Gerzig laat weinig ruimte voor twijfel over hun wensen voor de toekomst.

“Ik sluit niet uit dat we nog voor een tweede kindje gaan. Yes, we want. Maar we plannen liever niet te veel”, vertelt ze. Daarmee bevestigt ze dat een broertje of zusje voor Ellie zeker tot de mogelijkheden behoort, al willen zij en Courtois niets forceren.

Voorlopig genieten ze volop van hun leven als jong gezin. Volgens Gerzig is Courtois bovendien een voorbeeldige vader. De doelman helpt mee met de dagelijkse zorg en maakt veel tijd vrij om met zijn dochter te spelen.

Ook onzekerheid over voetbaltoekomst

Naast het gezinsleven blijft ook de sportieve toekomst van Courtois een gespreksonderwerp. De doelman liet eerder verstaan dat hij na deze zomer mogelijk afscheid neemt van de nationale ploeg om zich meer op Real Madrid te richten.

Gerzig benadrukt echter dat daar nog geen definitieve beslissing over genomen is. Ze merkt bovendien dat haar man opnieuw veel plezier beleeft aan zijn terugkeer bij België. Maar waar zijn voetbaltoekomst nog openligt, lijkt één ding alvast duidelijk: de deur naar een tweede kindje staat wagenwijd open.

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