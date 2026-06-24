Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vossen

‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

Jelle Vossen leek zijn profcarrière stilaan af te bouwen, maar de ervaren spits staat op het punt een verrassende transfer af te ronden. De 37-jarige aanvaller moet Beerschot helpen in de strijd om een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League. (Lees meer)