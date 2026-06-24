Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vossen

‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

Jelle Vossen leek zijn profcarrière stilaan af te bouwen, maar de ervaren spits staat op het punt een verrassende transfer af te ronden. De 37-jarige aanvaller moet Beerschot helpen in de strijd om een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06

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Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 3-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 3-2 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 1-2 Algerije Algerije
Portugal Portugal 5-0 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 0-0 Ghana Ghana
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