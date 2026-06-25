Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke

De strijd van de supporters van de harde kern van RSC Anderlecht tegen Marc Coucke gaat onverminderd verder. En dat heeft ook zijn gevolgen voor Marc Coucke zelf. Hij krijgt ondertussen zelfs politiebewaking, omdat de dreiging er toch wel is. Michael Verschueren hakt de knoop door.

Een paar weken geleden was er al een niet mis te verstane boodschap aan het trainingscentrum in Neerpede, waar graffiti werd aangebracht met dezelfde duidelijke tekst: “Coucke buiten”. Een dag later hadden ze bij Anderlecht de boodschappen alweer verwijderd.

En daar bleef het niet bij, want vervolgens zijn er ook supporters naar het kasteel van Coucke getrokken in Merelbeke, om ook daar hun ongenoegen te uiten met een zeer duidelijk spandoek gericht op de sterke man van paars-wit.

Marc Coucke krijgt politiebewaking

"Sois noble et casse toi. Ne nous oblige pas ...", aldus het spandoek. Het is duidelijk dat de fans willen dat Coucke opstapt bij hun geliefde club. De voorbije weken waren er heel wat acties tegen Coucke en die kreeg uiteindelijk zelfs politiebewaking.

Michael Verschueren heeft nu meer gezegd over de zaak en de positie van Marc Coucke. Voor hem is het duidelijk: Coucke moet blijven bij paars-wit en de acties van de supporters moeten streng veroordeeld worden door iedereen.

Michael Verschueren blijft achter Marc Coucke staan

“Ik betreur dit enorm en veroordeel die acties tegen Marc Coucke, zeker aan zijn huis. Wat doet Marc verkeerd? Wat wil de harde kern bereiken? Waarom willen ze matchen stilleggen? Mijn deur staat altijd open om met hen te praten. Dat deed ik vorig seizoen al en Marc Coucke communiceerde ook openlijk", aldus Verschueren in Het Nieuwsblad.





"Het is altijd zijn bedoeling geweest om met Anderlecht prijzen te winnen. Daarom investeerde hij zoveel en voerde hij al die correcties door. Vroeg of laat zal het lukken. Bij Club Brugge duurde het ook tien jaar. Er waait een nieuwe wind door Anderlecht en dat verdient de nodige steun. Marc Coucke vindt die steun bij het management en bij 95 procent van de supporters.”