Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Nioule

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Nioule

OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

Severin Nioule is een Carolo. De jonge linksbuiten komt over van de Zweedse club Häcken... om Parfait Guiagon op te volgen? (Lees meer)