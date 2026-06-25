Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Nioule

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Nioule
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Nioule

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Severin Nioule is een Carolo. De jonge linksbuiten komt over van de Zweedse club Häcken... om Parfait Guiagon op te volgen? (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06

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Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
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Curacao Curacao 22:00 Ivoorkust Ivoorkust
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Tunesië Tunesië 26/06 Nederland Nederland
Turkije Turkije 26/06 Verenigde Staten Verenigde Staten
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Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
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