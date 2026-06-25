WK-LIVE 25/6
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem
De Rode Duivels creëren kansen, maar hebben sinds het begin van het WK 2026 een pijnlijk gebrek aan efficiëntie in de afwerking. (Lees meer)
Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede
De KBVB heeft nog niet beslist wat ze gaan doen in geval van kwalificatie. Direct doorreizen naar de volgende stad of in Seattle blijven trainen en afreizen net voor de match. Al lijkt de FIFA daar zelf ook wel het een en ander in te zeggen te hebben. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief