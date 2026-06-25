WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, vijf speeldagen schorsing uitgedeeld door FIFA
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal
Het WK eist ook zijn eerste zware slachtoffers. Ismaël Koné liep tegen Qatar een zware beenbreuk op na een roekeloze tackle. De FIFA heeft intussen hard ingegrepen en deelt een stevige schorsing uit aan de dader. (Lees meer)
Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos
Mexico sluit de groepsfase perfect af met 9 op 9 en stoot als groepswinnaar door. Ook Hugo Broos mag met Zuid-Afrika vieren, na een late reddingsoperatie tegen Zuid-Korea. (Lees meer)
In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem
De Rode Duivels creëren kansen, maar hebben sinds het begin van het WK 2026 een pijnlijk gebrek aan efficiëntie in de afwerking. (Lees meer)
Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"
Het WK 2026 is ondertussen al even bezig. Heel wat van de nieuwe regels worden met lof onthaald, maar een van de nieuwe regels zorgt nog steeds voor flink wat discussie. De verplichte drankonderbrekingen tijdens elke wedstrijd vallen niet bij iedereen in goede aarde. Eddy Demarez ging helemaal los. (Lees meer)
Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede
De KBVB heeft nog niet beslist wat ze gaan doen in geval van kwalificatie. Direct doorreizen naar de volgende stad of in Seattle blijven trainen en afreizen net voor de match. Al lijkt de FIFA daar zelf ook wel het een en ander in te zeggen te hebben. (Lees meer)
Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel
Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn we begonnen aan de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het toernooi. En dus was het uitkijken naar welke ploegen er zich zouden gaan plaatsen voor de zestiende finales. (Lees meer)
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