Transfernieuws en Transfergeruchten 26/06

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

De komst van Emmanuel Mballa naar Dender doet heel wat stof opwaaien. Virton betwist zijn handtekening in het Van Roy-stadion, terwijl de entourage van de speler van mening is dat de verlengingsoptie in zijn contract ongeldig was. Het begin van een hetze? (Lees meer)

DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

De talentvolle Silas Adado (15), die vorig seizoen al bij de U18-ploeg werd opgenomen, heeft zijn eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht en ligt nu vast bij de Brusselse club tot 30 juni 2029. (Lees meer)