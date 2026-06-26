Transfernieuws en Transfergeruchten 26/06

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/06
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

De komst van Emmanuel Mballa naar Dender doet heel wat stof opwaaien. Virton betwist zijn handtekening in het Van Roy-stadion, terwijl de entourage van de speler van mening is dat de verlengingsoptie in zijn contract ongeldig was. Het begin van een hetze? (Lees meer)

DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

De talentvolle Silas Adado (15), die vorig seizoen al bij de U18-ploeg werd opgenomen, heeft zijn eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht en ligt nu vast bij de Brusselse club tot 30 juni 2029. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06

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Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

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Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

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Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 21:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 21:00 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
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