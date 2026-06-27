🎥 WK-drama compleet: ploegmaats vliegen elkaar in de haren, ex-Gent-speler in de hoofdrol

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 WK-drama compleet: ploegmaats vliegen elkaar in de haren, ex-Gent-speler in de hoofdrol
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Grote spanning bij Panama. Aan de vooravond van de match tegen Engeland raakten twee spelers op training slaags. Een scène die het zeer moeilijke WK van de Panamese nationale ploeg typeert.

Panama ligt pijnlijk uit het WK 2026. Na twee nederlagen is het land al uitgeschakeld, maar nog voor de laatste wedstrijd tegen Engeland gingen twee spelers door het lint. Op de training van vrijdag liep de spanning zo hoog op dat er zelfs gevochten werd.

Voor de camera's...

Alles speelde zich af voor meerdere camera's en de beelden gingen meteen het internet rond. Er ontstond een ruzie tussen José Luis Rodriguez en Cecilio Waterman. Waterman duwde zijn ploegmaat bijzonder hard, waarna die meteen wilde terugslaan om het uit te vechten.

Geen punten, geen zege

Verschillende teamgenoten moesten tussenbeide komen en de voormalige speler van KAA Gent in bedwang houden. De Panamezen verloren hun eerste twee wedstrijden telkens met 1-0 tegen Ghana en Kroatië. Zonder ook maar één punt en zonder een doelpunt te maken.

Lastig tegen Engeland van Harry Kane


De opgekropte nervositeit in de groep barstte op het slechtst mogelijke moment. Met een duidelijk verdeelde kleedkamer speelt de ploeg zaterdag om 23 uur (Belgische tijd) nog voor de eer. Panama had in 2018, in Rusland, zijn allereerste historische WK-kwalificatie gevierd. Dat was toen een ongelooflijke prestatie voor het land.

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Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
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Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
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