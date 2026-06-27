Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

De Rode Duivels weten dat ze op 1 juli in Seattle hun volgende ronde spelen. Pas deze nacht weten ze welke tegenstander ze dan tegen gaan komen. Er zijn nog wel wat scenario's mogelijk afhankelijk van wie in welke groep nog mooie resultaten weet neer te zetten.

Het speelschema ziet er op dit moment zo uit:

Duitsland - Paraguay

Frankrijk - Zweden

Zuid-Afrika - Canada

Marokko - Nederland

2K - 2L

Spanje - 2J

USA - Bosnië Herzegovina

België - 3A/I/J

Brazilië - Japan

Ivoorkust - Noorwegen

Mexico - 3C/E

1L - 3I/J/K

Argentinië - Kaapverdië

Australië - Egypte

Zwitserland - 3G/J

1K - 3E/I/L



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Er zijn dus nog wel wat gaten te vullen. Uiteraard moeten in de groepen J, K en L nog een aantal knopen doorgehakt worden. Enkel Argentinië is in die drie groepen al zeker van zijn plaats als groepswinnaar in de groep. Zij spelen dus tegen Kaapverdië.

Portugal wil graag zijn groep winnen om een achtste finale tegen Spanje te vermijden, maar moet dan wel voorbij Colombia. En ook met de oog op de beste derdes moeten nog heel wat knopen doorgehakt worden. En dat heeft zijn invloed op de Rode Duivels.

Veel scenario's, maar tegen wie gaan we uiteindelijk spelen?

Football Meets Data heeft het ondertussen becijferd: de kans dat we tegen Senegal gaan moeten spelen is op dit moment het grootst. Er is 36,6 procent kans op Senegal, 32,8 procent kans op Zuid-Korea en 30,5% kans op Oostenrijk of Algerije als toekomstige tegenstander.

We probeerden het voor u in een mooi overzicht te gieten over welke ploeg wat moet doen tegen wie om zo de tegenstander te bepalen voor de zestiende finales. We geven u dat overzichtje hieronder ook meteen graag even mee.

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Concreet: er zijn veel mogelijkheden waarin we tegen Zuid-Korea zouden uitkomen, maar de mogelijkheden van een duel tegen Senegal zijn misschien wel het meest waarschijnlijk. Als Kroatië niet verliest van Ghana en Congo wint van Oezbekistan, dan valt Zuid-Korea uit de boot en moeten we tegen Senegal spelen bijvoorbeeld. We blijven wel sowieso in Seattle en dat is voor velen een voordeel, klinkt het.

Of the 495 bracket scenarios we started with, only 8 remain possible!



🇲🇽 Mexico will play 🇪🇨 ECU unless 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO miraculously qualifies.



🇨🇭 Switzerland will play 🇮🇷 IRN in all combinations except the one in which Iran doesn't qualify. Then it's 🇩🇿 or 🇦🇹.



🇧🇪 Belgium, K1 and L1… pic.twitter.com/MDoq4NQCPG