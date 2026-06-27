Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?
Foto: © photonews

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De Rode Duivels weten dat ze op 1 juli in Seattle hun volgende ronde spelen. Pas deze nacht weten ze welke tegenstander ze dan tegen gaan komen. Er zijn nog wel wat scenario's mogelijk afhankelijk van wie in welke groep nog mooie resultaten weet neer te zetten.

Het speelschema ziet er op dit moment zo uit:

Duitsland - Paraguay
Frankrijk - Zweden
Zuid-Afrika - Canada
Marokko - Nederland

2K - 2L
Spanje - 2J
USA - Bosnië Herzegovina
België - 3A/I/J

Brazilië - Japan
Ivoorkust - Noorwegen
Mexico - 3C/E
1L - 3I/J/K

Argentinië - Kaapverdië
Australië - Egypte
Zwitserland - 3G/J
1K - 3E/I/L

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Er zijn dus nog wel wat gaten te vullen. Uiteraard moeten in de groepen J, K en L nog een aantal knopen doorgehakt worden. Enkel Argentinië is in die drie groepen al zeker van zijn plaats als groepswinnaar in de groep. Zij spelen dus tegen Kaapverdië.

Portugal wil graag zijn groep winnen om een achtste finale tegen Spanje te vermijden, maar moet dan wel voorbij Colombia. En ook met de oog op de beste derdes moeten nog heel wat knopen doorgehakt worden. En dat heeft zijn invloed op de Rode Duivels.

Veel scenario's, maar tegen wie gaan we uiteindelijk spelen?

Football Meets Data heeft het ondertussen becijferd: de kans dat we tegen Senegal gaan moeten spelen is op dit moment het grootst. Er is 36,6 procent kans op Senegal, 32,8 procent kans op Zuid-Korea en 30,5% kans op Oostenrijk of Algerije als toekomstige tegenstander.

We probeerden het voor u in een mooi overzicht te gieten over welke ploeg wat moet doen tegen wie om zo de tegenstander te bepalen voor de zestiende finales. We geven u dat overzichtje hieronder ook meteen graag even mee.

Volgende tegenstander België op WK 2026.
© Voetbalkrant.com

Concreet: er zijn veel mogelijkheden waarin we tegen Zuid-Korea zouden uitkomen, maar de mogelijkheden van een duel tegen Senegal zijn misschien wel het meest waarschijnlijk. Als Kroatië niet verliest van Ghana en Congo wint van Oezbekistan, dan valt Zuid-Korea uit de boot en moeten we tegen Senegal spelen bijvoorbeeld. We blijven wel sowieso in Seattle en dat is voor velen een voordeel, klinkt het.

Wie is uw favoriete tegenstander in de 1/16e finales?

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Je kan nog stemmen tot 30/06/2026 00:00.

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Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

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