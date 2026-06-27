'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) gaat plak zwaaien bij Arsenal'

Arsenal is zich aan het wapenen richting de toekomst. Daartoe gaan ze nu ook aan de slag met een nieuwe sterke man. Die werd een paar maanden geleden ook nog genoemd bij Anderlecht en Pascal De Maesschalck heeft ook ervaring bij Club Brugge.

Pascal De Maesschalck heeft al veel ervaring opgedaan bij diverse clubs. Hij was al actief bij AS Monaco en bij Club Brugge en is momenteel Sportief Directeur bij Straatsburg. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen gaan komen.

Arsenal zou namelijk hebben aangeklopt om hem in huis te halen. Dat weet The Athletic te melden. Zij spreken over een gesprek dat er ondertussen al zou zijn geweest tussen de man en The Gunners. Rest de vraag hoe serieus het de club van Trossard en co is gesteld om hem in huis te halen.

Arsenal wil Pascal De Maesschalck in huis halen

Enkele maanden geleden werd zijn naam ook al eens gelinkt aan RSC Anderlecht, maar daar werd Antoine Sibierski gekozen als de sportieve baas. Aan Arsenal om wél toe te slaan en hem zo los te weken bij Straatsburg.

Pascal De Maesschalck is een man van vele oorlogen en lijkt nu dus mogelijk op weg naar een absolute topclub. In het verleden hielp hij al mee om van Club Brugge een club te maken die ook Europees mee kan spelen. Wat kan hij nu bij Arsenal doen?