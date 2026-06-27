Grote twijfels over WK-favoriet: "Zitten op hun tandvlees"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Grote twijfels over WK-favoriet: "Zitten op hun tandvlees"
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Het WK raast in een rotvaart door. De Rode Duivels wonnen vandaag hun groep en eerder op de dag deed ook Spanje hetzelfde. La Roja won met 0-1 van Uruguay, maar maakte geen indruk. Dat zorgt voor twijfels bij menig voetbalexpert.

Spanje is de regerende Europese kampioen en werd door velen naar voren geschoven als de grote favoriet voor dit WK. Maar de Spanjaarden konden die status nog niet echt bevestigen.

In hun openingswedstrijd bleven ze op 0-0 steken tegen een stug Kaapverdië, in wat misschien wel dé stunt van het toernooi is tot nu toe. Daarna zetten Luis de la Fuente en co met 4-0 orde op zaken tegen Saoedi-Arabië, maar tegen Uruguay konden ze opnieuw niet overtuigen.

Spanje speelde niet doelgericht

De Spanjaarden wonnen met 0-1, maar speelden niet verticaal genoeg, vindt Hannes Van der Bruggen. "Ze speelden horizontaal en zochten vaak de flanken op. Op die manier is Spanje niet doelgericht", vertelt de middenvelder van Cercle Brugge bij Sporza Daily.

Dat heeft zeker te maken met de mindere vorm van enkele grote sterren. "Lamine Yamal is niet in topvorm, dat is logisch na zijn blessure. Ook Nico Williams lag in aanloop naar het WK in de lappenmand. Dat waren de twee exponenten op het EK en die zijn nu niet super."

Spanje heeft geen echte diepe spits

Zowel Yamal als Williams waren twee van de grote architecten achter de EK-triomf van Spanje in 2024. Maar niet alleen op de flanken schort er iets. Ook diep in de punt hebben ze geen man in bloedvorm rondlopen. Ook Mikel Oyarzabal kon tegen de Uruguayanen niet overtuigen. Volgens Van der Bruggen maakte hij vaak de verkeerde keuzes en is hij ook geen echte diepe spits.

Ook het middenveld kan niet bekoren, ondanks de grote namen die er rondlopen. "Het middenveld oogt vermoeid. Fabián Ruiz sukkelde met enkele blessures en hij speelde een lang seizoen. Pedri is op zijn dag de beste middenvelder ter wereld, maar de jongste maanden is het ook bij hem wat minder. Je voelt dat ze op hun tandvlees zitten", zegt commentator Michael Van Vaerenbergh.

WK 2010

Toch is het niet getreurd voor La Roja. Ook op het WK van 2010 begonnen de Spanjaarden aarzelend en iedereen weet hoe dat toernooi is verlopen. Ze mogen dus zeker nog hoop koesteren op een tweede wereldtitel, maar ze zullen wel beter moeten beginnen te voetballen.

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