Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België
Foto: © photonews
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De Rode Duivels mogen weer dromen na hun ruime zege tegen Nieuw-Zeeland. België werd alsnog groepswinnaar en ziet de weg naar de kwartfinales openliggen, al waarschuwt Marc Degryse dat bevestiging nu absoluut nodig is.

Na bang afwachten is er eindelijk duidelijkheid: de Rode Duivels zijn door op het WK. België won met 1-5 van Nieuw-Zeeland en is op die manier alsnog groepswinnaar geworden, tegen de verwachtingen in. De verwachtingen na de twee teleurstellende gelijke spelen dan toch. 

België haalt opgelucht adem na ruime zege

Eind goed, al goed. Voor de groepsfase dan toch. In de 16e finales zullen de Duivels een beste derde tegenkomen. Welk land het zal worden is nog niet duidelijk, maar voorlopig heeft Zuid-Korea het meeste kans om onze volgende tegenstander te worden. We schreven eerder al een overzicht over de mogelijke uitdagers in de 16e finales.

De weg naar de kwartfinales ligt op dit moment open voor België, want na de 16e finale volgt een eventuele wedstrijd tegen de Verenigde Staten of Bosnië & Herzegovina. Voor Marc Degryse is het duidelijk: België moet tit in de kwartfinales geraken.

Degryse verwacht kwartfinale voor België

"Daar reken ik eigenlijk wel op. Ik verwacht het zelfs", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Als het straks Zuid-Korea wordt: zij hebben verloren van Zuid-Afrika... Met alle respect voor die landen, want op een WK is elke wedstrijd lastig, maar als België tegen zo’n tegenstander wordt uitgeschakeld, moet je toch spreken van een mislukt toernooi."

"Alleen geloof ik niet dat het zover komt. Ik zie eerder een scenario zoals in 1986: een ploeg die gaandeweg groeit, steeds meer vertrouwen tankt en uiteindelijk ook een topland kan uitschakelen", besluit Degryse.

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Rode Duivels moeten nu bevestigen

Degryse ziet dus perspectief, maar de Rode Duivels zullen hun niveau wel verder moeten opkrikken. De ruime zege tegen Nieuw-Zeeland was een eerste stap, maar de knock-outfase is een ander verhaal. Daar telt alleen winnen en wordt elke fout genadeloos afgestraft. België heeft zichzelf opnieuw wat ademruimte gegeven, maar nu moet het ook bevestigen.

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