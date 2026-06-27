KV Kortrijk en Zulte Waregem halen zwaar uit in West-Vlaamse oefenduels

Terwijl de WK-gekte in alle hevigheid woedt, bereiden de eersteklassers zich voor op het nieuwe seizoen. Dat gaat traditioneel gepaard met de nodige oefenduels. Promovendus KV Kortrijk en Zulte Waregem waren vandaag vriendschappelijk aan zet en haalden stevig uit.

KV Kortrijk eindigde het afgelopen seizoen als tweede in de Challenger Pro League en mag daardoor opnieuw aantreden in de Jupiler Pro League. De Kerels willen daarbij een goed figuur slaan en bereiden zich intensief voor op het nieuwe seizoen.

KVK wint van KVDO

Vandaag werd een oefenwedstrijd ingelast tegen KV Diksmuide Oostende, dat in Tweede Afdeling VV A speelt. Kortrijk hield zich niet in en smeerde de provinciegenoot een 1-5 aan de broek. Sixtus Ogbuehi scoorde twee keer. Ook meubelstuk Brecht Dejaegere stond aan het kanon.

Essevee zet stadsgenoot opzij

Niet veel verderop kwam ook Zulte Waregem in actie in een oefenduel. Er stond een heuse derby gepland tegen Racing Waregem, een eersteprovincialer.

Er stond geen maat op Essevee in het Mirakelstadion, waar het de stadsgenoot versloeg met duidelijke 6-0-cijfers. Spits Anosike Ementa tankte vertrouwen met twee goals.





Opnieuw twee Vlasico's

Beide clubs doen zo wat ze moeten doen tegen ploegen uit de lagere reeksen. Ondertussen kijken de fans ongetwijfeld ook uit naar de twee Vlasico's die er dit seizoen aan zitten te komen. Dat is ondertussen al even geleden.

Zulte Waregem degradeerde in 2023 uit de Jupiler Pro League, maar keerde terug in 2025. Kortrijk degradeerde datzelfde jaar uit de hoogste voetbalklasse, maar zal komend seizoen opnieuw van de partij zijn op het hoogste niveau. De Vlasico wordt daardoor opnieuw leven ingeblazen.