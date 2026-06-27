🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel"

Rudi Garcia vond het niet kunnen dat de overblijvers van de Gouden Generatie in sommige media als 'te oud' werden omschreven. Dat was niet precies hoe het gegaan is, maar Kevin De Bruyne kreeg de reactie van de bondscoach alvast voorgelegd.

Na Iran en Egypte was er geen kritiek op de ouderdom van Lukaku en De Bruyne, maar vooral over het feit dat ze weinig speelden en dat ze niet helemaal fit leken. Garcia ging daarin een stap verder.

De Bruyne maakte duidelijk dat hij begrijpt waar de verwachtingen vandaan komen. "Met de carrière die wij gehad hebben en wat we geprobeerd hebben te doen voor België, liggen de verwachtingen natuurlijk heel hoog."

Toch beseft de middenvelder ook dat de tijd niet stilstaat. "Ik denk dat iedereen goed weet dat je nooit meer de Kevin zult zijn van negen jaar geleden. Dat is normaal."

"Daar ben ik wel trots op"

Volgens De Bruyne wordt soms vergeten hoeveel werk er nog altijd achter zijn prestaties schuilt. "Ik weet wel welke waarde ik nog altijd kan brengen. Ik weet ook wat ik dit jaar allemaal heb moeten doen om hier op een goed niveau te kunnen staan. Daar ben ik wel trots op."





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Na de teleurstellende gelijke spelen tegen Egypte en Iran gaf hij toe dat de kritiek deels logisch was. "Natuurlijk wisten we zelf ook dat we in die eerste twee wedstrijden beter moesten doen. Dat hoort erbij."

"Dat is part of the job"

De Bruyne benadrukte dat hij al zestien jaar alles geeft voor de nationale ploeg en dat kritiek nu eenmaal bij het topvoetbal hoort. "De zestien jaar dat ik voor België heb gespeeld, heb ik er alles aan gedaan om de ploeg en het land te laten winnen."

Daarbij hoort volgens hem ook dat niet alles altijd perfect verloopt."We hebben heel veel mooie momenten beleefd, maar ook mindere. Dat is nu eenmaal part of the job."