Geen twijfels over de Man van de Match: "De twijfels kwamen vooral van buitenaf"

Leandro Trossard was dé grote man in de 5-1-zege van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Met twee doelpunten en een assist leidde hij België niet alleen naar een overtuigende overwinning, maar ook naar de groepswinst nadat Egypte punten liet liggen tegen Iran.

Die eerste plaats betekent bovendien dat de Rode Duivels in hun vertrouwde basiskamp in Seattle mogen blijven. Een verhuis naar Dallas blijft hen bespaard en dat zorgde na afloop voor opgeluchte gezichten binnen de Belgische delegatie.

Voor Trossard was het vooral een avond om van te genieten. "Het is natuurlijk mijn beste wedstrijd bij de Rode Duivels als je naar de cijfers kijkt", glimlachte hij. "Maar ik denk vooral dat ik een heel goede prestatie heb neergezet. Het is altijd leuk om met vijf doelpunten te winnen."

"Ik groei in het toernooi"

De aanvaller van Arsenal voelt dat hij steeds beter in zijn vel zit op dit WK. "Ik voel mij heel goed en heb het gevoel dat ik in het toernooi groei. We zijn heel blij dat we als eerste doorgaan naar de volgende ronde."

Volgens Trossard was het eerste doelpunt cruciaal om de wedstrijd open te breken. "We hadden al enkele kansen gecreëerd en ik voelde dat dat eerste doelpunt zou vallen. Vanaf dat moment wist ik dat er nog meer kansen en doelpunten zouden volgen."

Dat België uiteindelijk met vijf goals won, kwam voor hem dan ook niet als een complete verrassing. "We hadden een heel goed gevoel binnen de groep. We wisten dat we het vandaag zouden afmaken. Dat we uiteindelijk vijf keer scoren en groepswinnaar worden, is de kers op de taart."



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"De twijfel kwam van buitenaf"

Na de twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran kreeg de nationale ploeg de nodige kritiek. Binnen de spelersgroep bleef het vertrouwen volgens Trossard echter onaangetast. "Ik denk dat de twijfel vooral van buitenaf kwam. Wij hebben altijd vertrouwen gehouden in onze groep."

Hij wees daarbij ook naar de sterkte van de volledige selectie. "Je zag vandaag opnieuw dat ook de jongens die invallen belangrijk zijn. Ze leveren goals en assists af. Dat toont hoe sterk deze groep is."

Ook het feit dat België in Seattle kan blijven, noemt hij een belangrijk voordeel. "Dat is alleen maar beter voor ons. We moeten niet opnieuw reizen en kunnen in onze vertrouwde omgeving blijven werken."

"Nu beginnen de finales"

Na de groepsfase begint volgens Trossard een volledig nieuw hoofdstuk op dit WK. "Vanaf nu is elke wedstrijd een finale. Maar ik denk dat we er klaar voor zijn. We hebben met deze overwinning veel vertrouwen getankt."

De aanvaller gelooft dat België precies op het juiste moment zijn beste voetbal begint te spelen. "We creëerden ook in de eerste twee wedstrijden kansen, maar toen gingen ze er niet in. Vandaag lukte dat wel en dat maakt natuurlijk een groot verschil."

Met twee doelpunten, een assist en de trofee van Man van de Match op zak keek Trossard dan ook vooral vooruit. "Ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we er klaar voor zijn. Iedereen is klaar om die volgende wedstrijd aan te vatten."