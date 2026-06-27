Nieuwe hoofdcoach SK Beveren moet iets kwijt: "Bob Peeters heeft naar de KBVB gebeld"

SK Beveren treedt volgend seizoen opnieuw aan in onze hoogste voetbalklasse. Niet met Marink Zeedijk als T1, maar wel met Tim Bakens. De Nederlander moet zijn landgenoot doen vergeten na een historisch seizoen in het Waasland.

SK Beveren beleefde een seizoen voor de geschiedenisboeken. De Waaslanders verloren geen enkele wedstrijd in de Challenger Pro League en werden los kampioen. Dat brengt hoge verwachtingen met zich mee.

Contract voor één jaar

Tim Bakens moet die gaan inlossen. De 43-jarige oefenmeester was het voorbije seizoen assistent bij PEC Zwolle en kent technisch directeur Bob Peeters nog van zijn periode bij Helmond Sport. Hij tekende voor één jaar.

"Dit is mijn eerste uitdaging als hoofdtrainer", vertelt Bakens bij Sporza. "De Belgische competitie ben ik aan het ontleden. Ik bekeek al meerdere wedstrijden. Ik ga me nog geen kenner of expert noemen van de Jupiler Pro League, maar dat moet wel heel snel gaan gebeuren."

Keihard werken

Bakens beseft dat SK Beveren vorig seizoen iets historisch presteerde en heeft daar heel veel respect voor. "Naar het schijnt heeft Bob naar de KBVB gebeld om te vragen hoeveel punten hij mag meenemen naar eerste klasse. Dat bleken er geen te zijn. We moeten dus helemaal opnieuw beginnen", grapt hij.

Bakens wil nog geen precieze ambitie uitspreken. Daarvoor moet de kern eerst rond raken. Maar hij kan de fans van Beveren wel geruststellen: er zal elke dag aan 100% worden gewerkt. Gecombineerd met enkele gerichte aanwinsten moet dat tot een goed seizoen leiden.





Beveren start op 9 augustus

"De sportieve leiding van de club maakt volop werk om nieuwe spelers aan te trekken en wij gaan keihard werken en hopen dat te vertalen in een veilig seizoen met enkele uitschieters", aldus Bakens.

SK Beveren begint op 9 augustus aan zijn seizoen met een verplaatsing naar Royal Antwerp FC. Daarna volgen duels tegen Anderlecht (thuis) en Zulte Waregem (uit). Door goed te starten, willen de Waaslanders vermijden dat ze meteen achter de feiten moeten aanhollen.