Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis
Foto: © photonews

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De Rode Duivels boekten deze ochtend een deugddoende zege tegen Nieuw-Zeeland. De Belgen zetten de All Whites opzij met 1-5 en sprongen zo in extremis nog naar de eerste plaats in hun groep. Hans Vanaken mocht starten en was een van de uitblinkers bij de Duivels. Dat bewijzen ook de statistieken.

De Rode Duivels begonnen heel erg aarzelend aan hun WK-campagne. Ze werden in hun openingswedstrijd bij vlagen overvleugeld door de energieke Egyptenaren, die de leiding namen met een knap schot. Een Egyptische owngoal – na uitstekend druk zetten van Lukaku weliswaar – zorgde in veel Belgische huiskamers voor opluchting.

Karige speelminuten voor Vanaken

Het middenveld maakte in die wedstrijd geen al te beste beurt. Vooral in de eerste helft leden de Duivels veel balverlies en gaven ze te veel slordige passes. Hier en daar klonken al de eerste geluiden om Hans Vanaken te laten spelen. Die kreeg tegen de Farao's slechts vier minuten van Rudi Garcia.

Tegen Iran mocht Vanaken een dik halfuur invallen. De Duivels botsten vaak op een Iraanse muur en moesten dan ook nog eens een kwart van de wedstrijd met tien afwerken na rood voor Nathan Ngoy. Ondankbare omstandigheden voor de draaischijf van Club Brugge, die de schouders echter niet liet hangen.

Basisplaats tegen Nieuw-Zeeland

Tegen Nieuw-Zeeland moest daarna worden gewonnen. Dat besefte ook Rudi Garcia, die Vanaken tegen de All Whites in de basis dropte. Daar zou de Fransman geen spijt van krijgen. De meervoudige Gouden Schoen speelde een solide wedstrijd, weet ook Peter Vandenbempt bij Sporza.

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De commentator zag hoe Vanaken het verschil maakte met zijn slimme looplijnen en zich ook altijd goed aanbood en de bal tikte. Kevin De Bruyne ging er beter door spelen. "Ik ga nu niet zeggen dat Hans Vanaken de beste man op het veld was. Maar in elk geval heeft hij getoond waarom hij altijd in de ploeg moet staan", liet Vandenbempt er geen twijfel over bestaan.

Zeven gecreëerde kansen

De statistieken rechtvaardigen de basisplaats van Vanaken. Hij creëerde in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland maar liefst zeven kansen en deed zo niet alleen als controleur, maar ook aanvallend meer dan zijn duit in het zakje.

Met zijn goede balbehandeling en overzicht was hij een constant rustpunt voor de Duivels en konden we de bal langer in de ploeg houden. Tegen Egypte was dat een groot probleem en kwamen we door snel balverlies vaak onder druk te staan.

Vanaken kan het ook tegen de top

De vraag is nu of Garcia het aandurft om met Vanaken te beginnen tegen betere tegenstanders. In de eerste twee WK-wedstrijden van de Duivels leken controle en zekerheid de codewoorden. Tegen Nieuw-Zeeland gooiden we het met succes over een andere boeg, al was het – met het grootste respect – maar Nieuw-Zeeland.

Toch heeft Vanaken al voldoende bewezen dat hij het ook tegen de top kan. Hij hoeft zich na talloze Champions League-campagnes en - doelpunten niet meer te bewijzen. Met onder meer een schitterende goal tegen AS Monaco en een assist tegen FC Barcelona in het afgelopen seizoen kennen ook de toppers zijn naam.

Een absoluut topland ontlopen de Duivels nog in de zestiende finales. Maar Vandenbempt is ervan overtuigd: deze Vanaken moet altijd in de ploeg staan, topland of niet.

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