Pech voor Anderlecht? 'Topfavoriet in strijd om De Cat speelt het héél hard'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Pech voor Anderlecht? 'Topfavoriet in strijd om De Cat speelt het héél hard'
Foto: © photonews
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Er is de laatste weken al heel wat te doen geweest over Nathan De Cat. Het ziet er niet naar uit dat hij in België zal blijven. En dus is de vraag stilaan ook wat er gaat gebeuren met hem. Een knoop lijkt doorgehakt en dat kan ook meteen een stevige impact te hebben.

Nathan De Cat heeft een beslissing genomen. Hij wil volgend jaar Europees spelen en dus is Paris FC geen kanshebber meer. De Bundesliga lijkt op die manier te wenken voor de jonge speler van RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk.

Anderlecht zou wel eens gedwongen kunnen worden om de vraagprijs voor zijn grote belofte te verlagen. En zo kan de soap een heel nieuwe wending aan gaan namen wat De Cat betreft, want het laatste woord is zeker nog niet gezegd.

Nathan De Cat staat voor een vertrek bij Anderlecht, zoveel is duidelijk

Nathan De Cat staat deze zomer meer dan ooit voor een vertrek bij Anderlecht. De 17-jarige middenvelder weigert zijn contract, dat over een jaar afloopt, te verlengen, waardoor de Brusselse club hem meteen wil verkopen.

Hoffenheim is in het gat gesprongen en praat volgens Sky Sport steeds intensiever met de entourage van de speler. De speler heeft groen licht gegeven voor een transfer naar Duitsland. Paris FC en verschillende Engelse clubs volgen het dossier ook, maar Hoffenheim staat het verst.

Meer dan 40 wedstrijden dit seizoen voor Nathan De Cat

Het kind van Neerpede werkte vorig seizoen 46 wedstrijden af, scoorde 3 keer en gaf 5 assists. Zeer straffe cijfers voor iemand van zijn leeftijd, wat verklaart waarom verschillende Europese topclubs interesse tonen. Het Bayern München van Vincent Kompany had zijn naam aangestipt en volgde zijn situatie.

Het probleem is dat Hoffenheim het door Anderlecht gevraagde bedrag niet wil betalen. Maar als niemand anders in actie schiet, zal het Brusselse bestuur geen keuze hebben en zijn eisen naar beneden moeten bijstellen. Voorlopig heeft geen enkele club een officieel bod naar RSCA gestuurd.

Geen WK voor het toptalent van Anderlecht, Hoffenheim gaat het hard spelen

De tijd dringt voor Anderlecht, dat in het nauw zit. De entourage van de middenvelder neemt de tijd en bekijkt alle opties. Zijn marktwaarde had nog kunnen stijgen, maar Rudi Garcia selecteerde hem niet bij de Rode Duivels voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens de supporters van Anderlecht heeft Axel Witsel zijn plaats (onterecht) ingenomen.

Hoffenheim heeft alle tijd in de onderhandelingen en vreest dus niet dat er kapers op de kust zullen komen. Anderlecht van zijn kant wil het opbod laten spelen, maar dan moeten ook andere ploegen concreet worden en dat is tot op heden niet aan de orde.

De Belgische recordkampioen hoopt dertig miljoen euro te krijgen voor De Cat. Het hoogste bod van Hoffenheim ligt momenteel rond de twintig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 17-jarige middenvelder op 27 miljoen euro. Daardoor ligt er nog een wezenlijk verschil tussen vraag en aanbod en zal het nog hard onderhandelen worden de komende dagen en weken.

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