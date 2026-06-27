Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"
Foto: © photonews

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De Rode Duivels hebben na twee teleurstellende WK-resultaten schitterend gereageerd. Ze zetten vanochtend vroeg Nieuw-Zeeland opzij met 1-5. Sportief kon Rudi Garcia alleen maar tevreden zijn, maar naast het veld moest er hem iets van het hart. Peter Vandenbempt denkt er het zijne van.

De Rode Duivels namen de wedstrijd meteen in handen. Trossard raakte al snel de paal en zou niet veel later de ban breken. Diezelfde Trossard maakte na de pauze de 2-0, waarna de Nieuw-Zeelandse dijken helemaal braken. De Bruyne, Lukaku en Saelemaekers zetten de 1-5 op  het bord.

Gefronste wenkbrauwen bij Vandenbempt

De Belgen reageerden zo gepast op de kritiek na de voorbije wedstrijden. Die kritiek zat Rudi Garcia duidelijk hoog, want de Fransman haalde na de partij op zijn persbabbel stevig uit naar de Belgische pers. Hij kon niet begrijpen hoe enkele ervaren internationals, waaronder Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, werden afgeschilderd. "Men heeft hen behandeld alsof ze afgeschreven waren, alsof het 'has beens' zijn", klonk het onder meer.

Peter Vandenbempt moest toch de wenkbrauwen fronsen bij de uithaal van Garcia. "Hij heeft blijkbaar vernomen vanuit Frankrijk dat enkele spelers 'has-beens' werden genoemd. Ofwel: oud en versleten. Zij hebben de criticasters van antwoord gediend", vertelt de commentator bij Sporza.

De Duivels haalden het niet hun niveau

De Duivels raakten in hun eerste twee wedstrijden niet voorbij achtereenvolgens Egypte (1-1) en Iran (0-0). Ze konden in die wedstrijden bij vlagen degelijk voetbal brengen, maar brachten over de hele lijn toch te weinig voor de kwaliteiten waarover ze beschikken. Vandenbempt vond de kritiek na die duels dan ook niet misplaatst.

"Ook ik heb dat gedaan met de vraag waar Garcia dat vandaan haalde. Oké, ze zijn bekritiseerd, omdat ze niet het niveau hebben gehaald dat we van hen verwacht hadden. Ik neem aan dat dat toch nog mag?", vraagt hij zich af.

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Wij-zij-verhaal

Vandenbempt ziet dat er zo een bepaalde sfeer wordt gecreëerd. "De bondscoach was duidelijk gepikeerd en vond dat die jongens hun gram hadden gehaald. Maar een wij-zij-verhaal, daar gaan we toch niet mee beginnen na een overwinning tegen Nieuw-Zeeland?"

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