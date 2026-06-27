Raes en Van der Elst formeel: "Dat voordeel mag niet worden onderschat"

De groepsfase zit er zo goed als op. En dus weten we ook waar de Rode Duivels de komende dagen aan toe zijn. Zoals vooraf verwacht zijn de Rode Duivels groepswinnaar gewonnen, al leek het daar de voorbije week niet echt naar uit. En dat heeft toch wel een voordeel.

De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. En daarna volgde een gelijkspel tegen Iran. Toch ligt plots alles nog steeds open richting een heel mooi WK. De groep winnen? Dat was het eerste wat moest gebeuren.

"Het is een nulpunt. Nu begint het WK, want die groep winnen is wat er moet gebeuren. Dat we oef moeten zeggen, wil wel iets zeggen", aldus Gilles De Coster en de rest van de analisten in MidMid Mansion na de zege tegen Nieuw-Zeeland.

Wat volgt er na de groepsfase voor de Rode Duivels?

Dat de Belgen als groepswinnaar doorgaan? Dan komen ze in de linkertabelhelft terecht. In die tabelhelt van het toernooi kunnen ze het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zal gespeeld worden op woensdag 1 juli om 22 uur.

Ook dat is een meevaller voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D. Bij leven en welzijn zal er dus nog twee keer kunnen gespeeld worden in Seattle.

Het voordeel van Seattle mag niet worden onderschat

In de zestiende finales wordt gespeeld tegen een nummer drie dus. Daarna volgt mogelijk een duel met de USA, al kan het ook nog Bosnië Herzegovina zijn. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.



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"De Rode Duivels blijven in Seattle, wat een enorm voordeel is", aldus Frank Raes in Frank & Franky. "Alles blijft bij het oude, dat is een enorm voordeel." Iets wat ook Franky Van der Elst wilde ondertekenen: "In 1994 waren we bezig met willen blijven in Orlando, maar we verliezen tegen Saoedi-Arabië en moesten plots spelen tegen Chicago en verschillende dagen vroeger. Dat scenario kon nu ook, dus dat is gelukkig voorkomen." Op 14 juli in Arlington is de halve finale, de finale is op 19 juli in East Rutherford.