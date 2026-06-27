Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer
Foto: © photonews
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België heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van het WK, maar de tegenstander ligt nog niet vast. Volgens berekeningen lijken vooral twee landen in aanmerking te komen, terwijl enkele andere scenario’s een stuk minder waarschijnlijk zijn.

De Rode Duivels zijn zeker van hun plaats in de volgende ronde op het WK. Na twee teleurstellende wedstrijd tegen Egypte en Iran werd er met 1-5 gewonnen van Nieuw-Zeeland. Door de ruime zege wisten de Duivels zich zelfs tot groepswinnaar te kronen.

Wie wordt de volgende tegenstander van België?

Wie de volgende tegenstander van België wordt, valt nog af te wachten. Wel is er een lijstje met de mogelijke landen. De Rode Duivels nemen het op tegen een beste derde van groep A, E, H, I of J. Het wordt dan Senegal, Zuid-Korea, Algerije, Oostenrijk of Ecuador.

Zuid-Korea is de grootste kanshebber

Volgens Punctae is de kans het grootst dat België binnenkort oog in oog komt te staan met Zuid-Korea (42%). Er is 35,3% kans dat Senegal de volgende tegenstander wordt. Algerije (13,3%), Oostenrijk (9,4%) worden het waarschijnlijk niet, net als Ecuador dat waarschijnlijk tegen Mexico uitkomt.

Zuid-Korea eindigde derde in een groep met Mexico, Zuid-Afrika en Tsjechië. Het land van Heung-min Son telt 3 punten met een doelpuntensaldo van -1 en moet dus hopen bij de beste derdes te zitten. Het verloor op de laatste speeldag verrassend met 1-0 van het Zuid-Afrika van Hugo Broos.

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Senegal willen we graag vermijden. Het land uit het westen van Afrika eindigde ook met 3 punten, al heeft het een doelpuntensaldo van +2. Ze verloren van Frankrijk en Noorwegen, terwijl er op de laatste speeldag met 5-0 werd gewonnen van Irak. 

Algerije en Oostenrijk wachten nog op het verdict

Oostenrijk en Algerije zitten in dezelfde groep en tellen allebei 3 punten. Oostenrijk heeft een doelpuntensaldo van 0 en Algerije -2. Zij nemen het nog tegen elkaar op, volgende nacht. 

Wat ondertussen wél zeker is, is wanneer de volgende wedstrijd van België plaatsvindt. Volgende week woensdag 1 juli zullen de Rode Duivels opnieuw in actie komen, om 22u. Nog goed nieuws: Ze kunnen gewoon in het basecamp Seattle blijven.

De 16e finale en later ook een mogelijke 8e finale zullen afgewerkt worden in Lumen Field. Dat wil zeggen dat Rudi Garcia en zijn troepen een pak minder moeten reizen, wat altijd een groot voordeel is.

Weg naar kwartfinale ligt al open

Als België zijn volgende wedstrijd wint, volgt een duel tegen de Verenigde Staten of Bosnië & Herzegovina. Er zal dus sowieso gemikt worden op de kwartfinale. Als onze nationale ploeg die fase van het tornooi haalt, wacht naar alle waarschijnlijkheid Spanje.

Dat betekent dat het parcours van de Rode Duivels stilaan vorm krijgt. Eerst moet uiteraard de 16e finale met succes worden afgewerkt, maar bij winst lonkt dus een haalbare achtste finale tegen de Verenigde Staten of Bosnië & Herzegovina.

Pas vanaf de kwartfinales dreigt een echte topaffiche, met Spanje als meest waarschijnlijke tegenstander. Voor België ligt de weg naar de laatste acht dus open, al mag geen enkele tegenstander worden onderschat na de moeizame groepsfase. Zeker een gastland, al werd er in maart nog ruim gewonnen van de VS.

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Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

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