Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Bates

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bates

OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi

Het verhaal van David Bates en Standard eindigt. De Schot trekt naar Turkije, waar hij aan de slag gaat bij promovendus Amedspor, dat gecoacht wordt door Besnik Hasi. (Lees meer)