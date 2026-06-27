WK-LIVE 27/6
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"
De opluchting was enorm bij de Rode Duivels na de overtuigende 5-0-zege tegen Nieuw-Zeeland. België pakte dankzij het puntenverlies van Egypte tegen Iran alsnog de groepswinst en mag in Seattle blijven. Maar na afloop ging bondscoach Rudi Garcia niet alleen in op de sportieve prestatie. (Lees meer)
Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer
België heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van het WK, maar de tegenstander ligt nog niet vast. Volgens berekeningen lijken vooral twee landen in aanmerking te komen, terwijl enkele andere scenario’s een stuk minder waarschijnlijk zijn. (Lees meer)
Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom
Kevin De Bruyne maakte vrijdagavond de 3-0 tegen Nieuw-Zeeland en vierde dat deze keer bijzonder uitbundig. Achteraf legde hij uit waarom het een goal zal zijn die hem voor altijd zal bij blijven. (Lees meer)
Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg
De groepsfase zit erop voor groep H en dat leverde nog heel wat spanning op. Spanje stelde de groepswinst veilig, terwijl Kaapverdië met drie gelijke spelen verrassend als tweede doorging. Uruguay en Saudi-Arabië moesten hun WK-droom opbergen. (Lees meer)
Geen twijfels over de Man van de Match: "De twijfels kwamen vooral van buitenaf"
Leandro Trossard was dé grote man in de 5-1-zege van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Met twee doelpunten en een assist leidde hij België niet alleen naar een overtuigende overwinning, maar ook naar de groepswinst nadat Egypte punten liet liggen tegen Iran. (Lees meer)
"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland
België heeft zijn plaats in de volgende ronde van het WK 2026 veiliggesteld. Dankzij een overtuigende 1-5-zege tegen Nieuw-Zeeland én het gelijkspel tussen Egypte en Iran eindigen de Rode Duivels zelfs als groepswinnaar. Thibaut Courtois keek tevreden terug. (Lees meer)
'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'
Thomas Meunier is momenteel bezig aan zijn derde WK. Ondertussen moet de rechtsachter ook aan zijn toekomst denken aangezien hij een aflopend contract heeft bij LOSC Lille. Valencia werd al nadrukkelijk genoemd, maar nu komt ook een club uit de Premier League in beeld. (Lees meer)
Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst
Hij heeft al zijn deel van de kritiek gekregen bij de nationale ploeg, maar tegen Nieuw-Zeeland was Leandro Trossard helemaal op de afspraak. Met zijn twee goals brak hij eindelijk de ban, maar ook in het spel was de winger outstanding. We zijn er zowaar eerste mee geworden. Wat een ontknoping!! (Lees meer)
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