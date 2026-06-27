WK-LIVE 27/6: uitschakeling Uruguay krijgt nóg zuurdere nasmaak
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
WK-LIVE 27/6: uitschakeling Uruguay krijgt nóg zuurdere nasmaak
Uruguay kon geen indruk maken op dit WK, integendeel. De Zuid-Amerikanen speelden in hun eerste wedstrijd gelijk tegen Saoedi-Arabië en konden daarna ook niet winnen van Kaapverdië (2-2).
In een alles-of-niets-wedstrijd tegen Spanje werd het 0-1 voor La Roja na een flater van de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera. De roemloze uitschakeling was zo een feit voor de tweevoudige wereldkampioen.
Dat zullen de spelers - die in opstand kwamen tegen bondscoach Marcelo Bielsa - geweten hebben. Ze moeten met een gewoon vliegtuig terug naar huis in 'economy class'. De geboekte privévlucht werd naar verluidt geannuleerd. Een duidelijk signaal van de Uruguayaanse voetbalbond.
🚨🇺🇾 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | The Uruguay Football Association decided to CANCEL the private plane for the squad! ✈️❌— EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2026
Every single player will return on a commercial flight following their exit from the World Cup, reports @MartinCharquero. pic.twitter.com/aG2v9NejHM
Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis
De Rode Duivels boekten deze ochtend een deugddoende zege tegen Nieuw-Zeeland. De Belgen zetten de All Whites opzij met 1-5 en sprongen zo in extremis nog naar de eerste plaats in hun groep. Hans Vanaken mocht starten en was een van de uitblinkers bij de Duivels. Dat bewijzen ook de statistieken. (Lees meer)
Grote twijfels over WK-favoriet: "Zitten op hun tandvlees"
Het WK raast in een rotvaart door. De Rode Duivels wonnen vandaag hun groep en eerder op de dag deed ook Spanje hetzelfde. La Roja won met 0-1 van Uruguay, maar maakte geen indruk. Dat zorgt voor twijfels bij menig voetbalexpert. (Lees meer)
WK-LIVE 27/6: smaakmaker Oranje getroffen door verschrikkelijk persoonlijk drama
Cody Gakpo is voorlopig een van de grote smaakmakers van Nederland op het WK. De aanvaller van Liverpool scoorde al twee keer en deelde ook één assist uit. Enkele dagen voor de zestiende finale tegen Marokko krijgt hij verschrikkelijk nieuws.
Noa van der Bij, de partner van Gakpo, heeft op Instagram bekendgemaakt dat hun zoontje midden in de zwangerschap is gestorven. Gakpo en Van der Bij verwachtten een tweede zoontje. Ze hebben al een zoon, Samuël, die in 2024 werd geboren.
"Met een gebroken hart delen we het afschuwelijke nieuws dat ons zoontje is overleden tijdens de zwangerschap", schrijft Van der Bij. "Dank voor alle steun."
💔 Cody Gakpo and his girlfriend Noa van der Bij have shared that their baby boy sadly passed away during the pregnancy. pic.twitter.com/LSjGKWFdBV— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026
Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"
De Rode Duivels hebben na twee teleurstellende WK-resultaten schitterend gereageerd. Ze zetten vanochtend vroeg Nieuw-Zeeland opzij met 1-5. Sportief kon Rudi Garcia alleen maar tevreden zijn, maar naast het veld moest er hem iets van het hart. Peter Vandenbempt denkt er het zijne van. (Lees meer)
Messi op de bank bij Argentinië
Lionel Messi begint op de bank in de laatste groepswedstrijd van Argentinië tegen Jordanië. Bondscoach Lionel Scaloni wil geen risico nemen met de huidige topscorer van dit WK, met vijf goals. "Wat de opstelling betreft: daar ga ik verder niets over zeggen; Leo zal later in de wedstrijd invallen."
Argentinië is al zeker van zijn status als groepswinnaar, na twee overwinningen zonder tegendoelpunten tegen Algerije (3-0) en Oostenrijk (2-0). Misschien gaan er nog basisspelers rusten: "Degenen die morgen spelen, doen dat omdat ze het verdienen; ze maken deel uit van het team en van de inspanningen die we tijdens de trainingen hebben geleverd", klinkt het bij de NOS.
Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?
De Rode Duivels weten dat ze op 1 juli in Seattle hun volgende ronde spelen. Pas deze nacht weten ze welke tegenstander ze dan tegen gaan komen. Er zijn nog wel wat scenario's mogelijk afhankelijk van wie in welke groep nog mooie resultaten weet neer te zetten. (Lees meer)
Buitenlandse pers in shock door Rode Duivels
De Rode Duivels hebben zich herpakt, zowel qua spel als in het klassement, door Nieuw-Zeeland met 5-1 te verslaan. Daarmee winnen ze weer wat krediet bij de internationale pers. Ook bij de Kiwi's, die vol ontzag zijn voor wat ze zagen. (Lees meer)
Raes en Van der Elst formeel: "Dat voordeel mag niet worden onderschat"
De groepsfase zit er zo goed als op. En dus weten we ook waar de Rode Duivels de komende dagen aan toe zijn. Zoals vooraf verwacht zijn de Rode Duivels groepswinnaar gewonnen, al leek het daar de voorbije week niet echt naar uit. En dat heeft toch wel een voordeel. (Lees meer)
Panama op de vuist, coach reageert
Er heerst dezer dagen grote spanning bij Panama. Aan de vooravond van de match tegen Engeland raakten twee spelers op training slaags. Een scène die het zeer moeilijke WK van de Panamese nationale ploeg typeert, want ze zijn al uitgeschakeld.
Coach Thomas Christiansen wilde niet al te zwaar tillen aan de zaak: "Wat vandaag op de training is gebeurd? Dat is een normale situatie. Eigenlijk zou ik zoiets meer willen zien, want dat betekent dat de spelers bezig zijn met wat ze doen. Dan is het team levend en dan willen ze het goed doen tegen Engeland."
Feestdag in Mexico voor match tussen Nederland en Mexico
Een van de topaffiches in de zestiende finales is het duel tussen Marokko en Nederland. Ook in Monterrey, en bij uitbreiding de deelstaat Nuevo León, kijken ze al reikhalzend uit naar het duel. In die mate dat gouverneur Samuel García dinsdag - maandag 29 juni in Mexico - zelfs heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Dat weet Het Nieuwsblad te melden.
"Vanwege de verwachte toestroom van meer dan 15.000 Nederlandse fans, duizenden Marokkaanse fans en ook veel lokale toeschouwers, hebben we besloten maandag uit te roepen tot feestdag. Er is geen les op openbare en privéscholen van alle niveau's en ook werknemers in niet-essentiële beroepen krijgen een halve dag vrij."
Nu al hét beeld van het WK?
Is dit nu al hét beeld van dit WK? Leon Goretzka trok gewoon de bus op van ... Ecuador na de wedstrijd tussen beide landen. De Duitsers verloren dat duel en oogden ook niet meteen al te scherp, mede te wijten natuurlijk ook aan het feit dat onze Oosterburen al geplaatst waren voor de volgende ronde én groepswinnaar waren.
De middenvelder zocht na de wedstrijd de spelersbus op, maar stond daarbij niet goed op te letten en stapte op de spelersbus van Ecuador, die naast de bus van Duitsland stond. Hij keerde snel op zijn stappen terug, maar het was de aanwezige pers wel opgevallen, weet Het Nieuwsblad.
Leon Goretzka mistakenly got on the Ecuador team bus after yesterday's game— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026
🎥 @berger_pj pic.twitter.com/Uce5Cfn5PT
Taremi houdt zich niet in over FIFA en Infantino
Aanvoerder Taremi van Iran heeft de situatie van zijn land in de Verenigde Staten nog een keertje aangeklaagd. Enkel op matchdagen mogen ze op Amerikaanse bodem vertoeven, daarbuiten moeten ze in hun basiskamp in Mexico blijven. En dat zit de speler toch wel best hoog ondertussen.
Taremi klaagt oneerlijkheid aan
“Ze moeten elk probleem oplossen, maar dit lukt hen niet. Meneer Infantino kwam in onze kleedkamer na onze wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Maar zoals wij worden behandeld, kunnen we niet optimaal presteren. En dat is niet goed. Want ook wij leven onze droom", klinkt het volgens Het Laatste Nieuws.
"Hoe is het mogelijk dat we altijd moeten reizen vanuit Tijuana? We houden van de mensen daar en van Mexico. Maar als een professionele voetballer in een grote competitie, is het niet correct. Oneerlijk, zelfs. Vindt FIFA van wel? Goed voor hen. Wie wil er ons helpen? Als ze willen dat we eruit liggen,... Oke, laat ons vertrekken. We klagen wel. Alleen: niemand helpt ons. Niemand."
Vandenbempt is overtuigd door Rode Duivel: "Hij moet altijd in de ploeg staan"
De Rode Duivels hebben eindelijk hun eerste overwinning op het WK beet en dat zorgt voor opluchting. Na de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland ziet Peter Vandenbempt duidelijke winnaars, met Hans Vanaken en Romelu Lukaku als grote blikvangers. (Lees meer)
🎥 WK-drama compleet: ploegmaats vliegen elkaar in de haren, ex-Gent-speler in de hoofdrol
Grote spanning bij Panama. Aan de vooravond van de match tegen Engeland raakten twee spelers op training slaags. Een scène die het zeer moeilijke WK van de Panamese nationale ploeg typeert. (Lees meer)
RecordRom en Courtois gaat ook de geschiedenisboeken in
De Rode Duivels hebben niet alleen de groepswinst veiliggesteld op het WK, ook Romelu Lukaku en Thibaut Courtois mochten na de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland een persoonlijk record vieren. (Lees meer)
Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel
Deze keer wordt niemand gebuisd: de Rode Duivels speelden een complete match en hebben hun toernooi eindelijk op gang getrapt. (Lees meer)
Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België
De Rode Duivels mogen weer dromen na hun ruime zege tegen Nieuw-Zeeland. België werd alsnog groepswinnaar en ziet de weg naar de kwartfinales openliggen, al waarschuwt Marc Degryse dat bevestiging nu absoluut nodig is. (Lees meer)
🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel"
Rudi Garcia vond het niet kunnen dat de overblijvers van de Gouden Generatie in sommige media als 'te oud' werden omschreven. Dat was niet precies hoe het gegaan is, maar Kevin De Bruyne kreeg de reactie van de bondscoach alvast voorgelegd. (Lees meer)
Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"
De opluchting was enorm bij de Rode Duivels na de overtuigende 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland. België pakte dankzij het puntenverlies van Egypte tegen Iran alsnog de groepswinst en mag in Seattle blijven. Maar na afloop ging bondscoach Rudi Garcia niet alleen in op de sportieve prestatie. (Lees meer)
Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer België opnieuw speelt
België heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van het WK, maar de tegenstander ligt nog niet vast. Volgens berekeningen lijken vooral twee landen in aanmerking te komen, terwijl enkele andere scenario’s een stuk minder waarschijnlijk zijn. (Lees meer)
Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom
Kevin De Bruyne maakte vrijdagavond de 3-0 tegen Nieuw-Zeeland en vierde dat deze keer bijzonder uitbundig. Achteraf legde hij uit waarom het een goal zal zijn die hem voor altijd zal bij blijven. (Lees meer)
Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg
De groepsfase zit erop voor groep H en dat leverde nog heel wat spanning op. Spanje stelde de groepswinst veilig, terwijl Kaapverdië met drie gelijke spelen verrassend als tweede doorging. Uruguay en Saudi-Arabië moesten hun WK-droom opbergen. (Lees meer)
🎥 Geen twijfels over de Man van de Match: "De twijfels kwamen vooral van buitenaf"
Leandro Trossard was dé grote man in de 5-1-zege van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Met twee doelpunten en een assist leidde hij België niet alleen naar een overtuigende overwinning, maar ook naar de groepswinst nadat Egypte punten liet liggen tegen Iran. (Lees meer)
"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland
België heeft zijn plaats in de volgende ronde van het WK 2026 veiliggesteld. Dankzij een overtuigende 1-5-zege tegen Nieuw-Zeeland én het gelijkspel tussen Egypte en Iran eindigen de Rode Duivels zelfs als groepswinnaar. Thibaut Courtois keek tevreden terug. (Lees meer)
'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'
Thomas Meunier is momenteel bezig aan zijn derde WK. Ondertussen moet de rechtsachter ook aan zijn toekomst denken aangezien hij een aflopend contract heeft bij LOSC Lille. Valencia werd al nadrukkelijk genoemd, maar nu komt ook een club uit de Premier League in beeld. (Lees meer)
Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst
Hij heeft al zijn deel van de kritiek gekregen bij de nationale ploeg, maar tegen Nieuw-Zeeland was Leandro Trossard helemaal op de afspraak. Met zijn twee goals brak hij eindelijk de ban, maar ook in het spel was de winger outstanding. We zijn er zowaar eerste mee geworden. Wat een ontknoping!! (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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