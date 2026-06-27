"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland
Foto: © photonews

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België heeft zijn plaats in de volgende ronde van het WK 2026 veiliggesteld. Dankzij een overtuigende 1-5-zege tegen Nieuw-Zeeland én het gelijkspel tussen Egypte en Iran eindigen de Rode Duivels zelfs als groepswinnaar. Thibaut Courtois keek tevreden terug.

Het is gebeurd: de Rode Duivels hebben zich na een 1-5-overwinning tegen Nieuw-Zeeland kunnen plaatsen voor de volgende ronde op het WK 2026. Dankzij de ruime zege én het gelijkspel tussen Egypte en Iran werd België zelfs groepswinnaar.

Volgende week woensdag 1 juli speelt onze nationale ploeg de 1/16e finales. De tegenstander moet nog bepaald worden, maar het zal Zuid-Korea, Senegal, Algerije of Oostenrijk worden. Allemaal haalbare kaarten, maar zeker verraderlijk.

Doelman Thibaut Courtois stond zoals altijd paraat in doel, maar had niet te veel werk. Enkele keren moest hij tussenkomen, maar Nieuw-Zeeland kon lang niet zo gevaarlijk zijn als België. Toch scoorden ze tegen het einde aan de 1-3, waardoor de groepswinst weer even in gedrang kwam. 

Courtois baalt van tegendoelpunt

"Het was een stom tegendoelpunt", vertelde Courtois bij Sporza Live. "Ze zijn gevaarlijk op stilstaande fases en we gaven op het einde te veel stomme corners weg. Ik ging hem goed halen, maar net niet ver genoeg terwijl Alexis (Saelemaekers) al was vertrokken. Jammer, maar we maakten snel het vierde en vijfde doelpunt. Dat is goed, vooral omdat we dan minder moeten reizen."

Als groepswinnaar kan België gewoon in Seattle blijven. Of we nu echt vertrokken kunnen zijn? "Ja, maar ik denk niet dat we slechte wedstrijden hebben gespeeld", vindt Courtois. "Misschien de eerste helft tegen Egypte, maar tegen Iran waren we goed. We scoorden gewoon niet."

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Rode Duivels eindelijk op kruissnelheid?

"Nieuw-Zeeland durfde te voetballen en zette hoog druk. Zo komen wij ook beter in ons spel. De wedstrijd is meer open, maar we creëren meer kansen. Eenmaal die eerste goal valt is het als een ketchupfles: dan volgen ze allemaal", gaat de keeper verder.

Persoonlijk beleefde Courtois ook een hoogtepunt. Met 18 wedstrijden op de eindronde van een WK breekt hij het record: geen enkele Rode Duivel deed ooit beter. "Dat is heel mooi en er komt sowieso nog een 19e bij. Hopelijk geraken we zo ver mogelijk. Het is een moeilijk WK met veel verrassingen", besluit de Limburger.

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Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
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Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
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